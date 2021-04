Botteghin spreekt ambitie uit voor nieuwe club na vertrek bij Feyenoord

Zondag, 18 april 2021 om 17:16 • Chris Meijer

Feyenoord maakte recent bekend dat het aflopende contract van Eric Botteghin formeel is opgezegd. Daarbij werd aangetekend dat de Rotterdammers nog in gesprek kunnen gaan met de 33-jarige verdediger over een langere samenwerking. Botteghin kondigt in gesprek met UOL Esporte echter aan dat hij Nederland na veertien jaar achter zich gaat laten en spreekt de voorkeur uit om in zijn geboorteland Brazilië te gaan spelen.

Botteghin speelde in Brazilië voor AD Guarulhos, Grêmio Barueri Futebol en Internacional, alvorens PEC Zwolle hem in 2007 naar Nederland haalde. “Ik voel dat mijn tijd hier over is. Het was geweldig om hier te wonen, maar ik ben nu 33 en wil iets nieuws proberen: een andere competitie, nieuwe stadions, een nieuwe cultuur, een nieuwe speelstijl”, zegt Botteghin in gesprek met het Braziliaanse medium. Via PEC, NAC Breda en FC Groningen kwam hij in 2015 bij Feyenoord terecht, waar hij 165 wedstrijden speelde en een landstitel, twee keer de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal won.

Het contract van Botteghin was een jaar geleden ook al afgelopen, maar toen kwamen de verdediger en Feyenoord laat in de zomer toch nog tot een overeenkomst over een langer verblijf. Nu heeft het er alle schijn van dat Botteghin Feyenoord gaat verlaten en hij flirt openlijk met een terugkeer naar Brazilië. “Ik ben een Braziliaan, ik heb zelfs nog even in het tweede team van Internacional gespeeld. Natuurlijk zou ik willen weten hoe het is om in Brazilië te spelen, het land waar mijn familie en vrienden zijn.”

“Maar ik sta voor meerdere dingen open. Laten we afwachten welke mogelijkheden zich voordoen, dan zal ik die bestuderen en het beste pad kiezen”, gaat Botteghin verder. Er zaten in het verleden al verschillende Braziliaanse clubs achter de centrumverdediger aan. “Misschien dat die contacten nu wel kunnen helpen om terug te keren naar Brazilië, maar we weten hoe het in het Braziliaanse voetbal werkt. Ik weet niet of de mensen die ik destijds gesproken heb nog steeds de leiding hebben bij de clubs.”