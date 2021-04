Cristiano Ronaldo-loos Juventus verliest topper én derde plek in de Serie A

Zondag, 18 april 2021 om 17:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:07

Atalanta heeft de derde plek in de Serie A zondag overgenomen van Juventus. Een onderling duel leek in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar door een late treffer van Ruslan Malinovsky won Atalanta met 1-0. Juventus moest het vanwege een spierblessure stellen zonder Cristiano Ronaldo. Atalanta heeft nu twee punten meer dan Juventus; nummer vijf Napoli kan zondagavond in puntenaantal op gelijke hoogte komen met Juventus, maar moet dan wel thuis winnen van koploper Internazionale.

Atalanta - Juventus 1-0

Juventus had slechts een van de voorgaande zes officiële wedstrijden tegen Atalanta gewonnen en ook ditmaal had de Oude Dame beslist geen makkelijke middag. Halverwege de eerste helft was Atalanta dicht bij het openingsdoelpunt. Matteo Pessina had iets te veel tijd nodig in het strafschopgebied, waardoor Matthijs de Ligt zijn inzet nog net van richting kon veranderen. Aan de overzijde haalde Berat Djimsiti ternauwernood een inzet van Álvaro Morata voor de lijn weg, nadat keeper Pierluigi Gollini al geklopt was.

Ruslan Malinovsky doet Juventus pijn in het slot van de wedstrijd ?? Bij winst klimt Atalanta naar plek drie ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaJuve pic.twitter.com/jOrjRHeYCX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2021

In de eerste fase na de pauze had Atalanta veel balbezit en zocht de thuisploeg een opening. Na een klein uur volgde een serieuze kans voor Luis Muriel, wiens indraaiende voorzet net langs de verkeerde kant van de paal zeilde. Twintig minuten voor tijd knikte Duván Zapata naast. Het duel leek zonder doelpunten te eindigen, maar drie minuten voor het eind van de reguliere speeltijd bepaalde Malinovsky anders. De invaller, die een minuut daarvoor nog stuitte op Wojciech Szczesny, ontving de bal buiten het strafschopgebied en haalde uit; via het lichaam van Alex Sandro belandde de bal achter de keeper. Bij Atalanta deed Marten de Roon negentig minuten mee en zat Sam Lammers op de bank.

Lazio – Benevento 5-3

Lazio opende de score in de tiende minuut, toen middenvelder Fabio Depaoli de bal onbedoeld achter zijn eigen doelman gleed in een poging een schotkans voor Ciro Immobile te verijdelen. Tien minuten later zorgde Immobile voor de 2-0, nadat hij in het strafschopgebied bediend werd door Sergej Milinkovic-Savic en koelbloedig afrondde. Joaquín Correa maakte er 3-0 uit een penalty van na een overtreding van doelman Lorenzo Montipo op hemzelf en daarmee leek de wedstrijd beslist. Benevento maakte het echter nog zeer spannend en gaf het startsein voor de comeback vlak voor rust, toen Marco Sau er 3-1 van maakte met een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied in de rechterhoek.

De tweede helft begon met een eigen doelpunt van Montipo, die een voorzet van Correa tegen zijn hiel kreeg, waardoor Lazio de score uitbreidde naar 4-1. Montipo leek een ongelukkige wedstrijd te spelen, maar pareerde even daarna wel een penalty van Immobile. Vervolgens kreeg ook Benevento een strafschop: Adam Marusic beging een overtreding op Artur Ionita en Nicolas Viola benutte de daaropvolgende buitenkans. Gianluca Lapadula leek er 4-3 van te maken uit een kopbal, maar in de ogen van de arbitrage beging Immobile een overtreding op Luca Caldirola en dus werd de goal afgekeurd. Het werd alsnog 4-3 via Kamil Glik, die raak kopte uit een corner, en in de zesde minuut van de blessuretijd bepaalde Immobile de eindstand op 5-3. Kort daarvoor was Wesley Hoedt ingevallen bij Lazio.