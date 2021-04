Devyne Rensch heeft basisplek bij Ajax in bekerfinale tegen Vitesse

Zondag, 18 april 2021 om 16:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:00

De opstelling van Ajax voor de bekerfinale van zondagavond is bekend. Erik ten Hag kan beschikken over Devyne Rensch, die een basisplek heeft in de eindstrijd. De opstelling van Vitesse kent geen verrassingen. Het duel tussen de nummers één en vier van de Eredivisie begint om 18.00 uur in De Kuip.

Rensch viel vorige week geblesseerd uit tegen RKC Waalwlijk. Noussair Mazraoui is terug in de wedstrijdselectie en begint op de bank. De Marokkaans international stond maanden aan de kant met problemen aan zijn zichtvermogen. Sébastien Haller staat in de spits, waardoor David Neres plaatsneemt op de bank. Ten Hag moet het stellen zonder Daley Blind (geblesseerd) en André Onana (geschorst). De fitheid van Sean Klaiber was twijfelachtig, maar hij zit op de bank.

Vitesse moet het stellen zonder Patrick Vroegh. De middenvelder, die vorig weekend tegen ADO Den Haag (0-0) de gehele tweede helft meedeed, is mogelijk tot het eind van het seizoen uitgeschakeld door een hamstringblessure. Maximilian Wittek trainde deze week vanwege een schouderblessure enkele keren apart van de groep, maar is wel fit. Danilho Doekhi liet het duel van vorig weekend met ADO uit voorzorg aan zich voorbij gaan en is fit voor het duel met Ajax.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja, Openda