Lokale media: confrontatie tussen fans Ajax en Feyenoord in Delft

Zondag, 18 april 2021 om 16:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:44

De politie heeft zondagmiddag in Delft 32 voetbalsupporters opgepakt die met elkaar de confrontatie zochten, melden verschillende media. De aanhoudingen volgden enkele uren voor de aftrap van de bekerfinale in De Kuip tussen Ajax en Vitesse. Het is niet bekend of het ook om supporters van die twee clubs gaat of dat er mogelijk supporters van andere clubs bij betrokken zijn geweest. Het lokale Dagblad 070 meldt echter dat het gaat om supportersgroepen van Ajax en Feyenoord die slaags zijn geraakt. De confrontatie vond dichtbij het hotel plaats vanwaar Ajax met de spelersbus naar De Kuip vertrok.

Op beelden die op internet circuleren zijn in ieder geval enkele supporters te zien met een trainingsbroek van Ajax. Volgens verschillende media ging het om een groep van zo'n tweehonderd tot driehonderd supporters die een zogeheten 'vechtafspraak' hadden met een andere groep. Dit gebeurde nabij de IKEA in Delft. Op de beelden is eveneens te zien hoe medewerkers van de IKEA zich in veiligheid brengen, terwijl op de achtergrond de groep supporters door de straten rent. De politie werd al snel van de afspraak op de hoogte gesteld en wist een echte confrontatie te voorkomen.

Omroep West meldt dat de selectie van Ajax in het naastgelegen West Cord-hotel zou hebben overnacht in aanloop naar de bekerfinale van zondagavond tegen Vitesse. "Vermoedelijk waren supporters van die club aanwezig om de spelersbus uit te zwaaien", laat een politiewoordvoerder tegenover de regionale omroep weten. Naast de 32 aanhoudingen wist een groot gedeelte van de groep zich tijdig uit de voeten te maken en te vluchten voor de politie. Inmiddels is de rust teruggekeerd.

De politie heeft nabij de vestiging van IKEA aan de Olof Palmestraat in Delft 32 voetbalsupporters aangehouden. pic.twitter.com/6morD7FWRY — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 18, 2021

Supporters van Ajax en Vitesse trokken zondagochtend al naar De Kuip om het stadion in eigen clubkleuren om te toveren. De fans versierden met witte en rode zakken de blauwe stoeltjes. Achter het doel zijn de letters ‘AJAX’ te lezen. Aan de andere kant van het stadion hebben supporters van Vitesse spandoeken opgehangen en kleurt het geel en zwart. De Feyenoord-spandoeken die de afgelopen maanden zichtbaar waren zijn verwijderd. De finale tussen Ajax en Vitesse begint vanavond om 18.00 uur.