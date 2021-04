‘Topclubs zijn akkoord over Super League: zeer spoedig een statement’

Zondag, 18 april 2021 om 16:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:18

Europese topclubs hebben een principeakkoord bereikt over het opzetten van de Super League, meldt The New York Times. Volgens de krant is een groep topclubs onder aanvoering van Juventus, Manchester United, Liverpool en Real Madrid het eens over de opzet van de nieuwe Europese competitie. Het initiatief druist rechtstreeks in tegen de plannen die de UEFA maandag wil presenteren over de nieuwe opzet van de Champions League.

De afgelopen maanden voerden clubs in het geheim gesprekken over de Super League. Minstens twaalf clubs hebben hun jawoord gegeven of hebben interesse getoond in de komst van de competitie: het gaat om zes Engelse clubs (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur), drie Spaanse club (Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid) en drie Italiaanse clubs (Juventus, AC Milan en Internazionale).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De groep probeert andere clubs, zoals Bayern München en Borussia Dortmund, ook zover te krijgen om zich te committeren aan de plannen, maar die clubs willen nog geen afscheid nemen van het huidige stelsel. Ook Paris Saint-Germain heeft uitnodigingen om zich bij de groep topclubs te voegen vooralsnog afgewezen. Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van PSG, is ook gedelegeerde bij het uitvoerend comité van de UEFA namens de European Club Association, het orgaan dat de Europese clubteams vertegenwoordigt.

Woordvoerders van clubs die betrokken zijn bij de plannen willen op dit moment niet reageren op het vermeende principeakkoord. Ook een woordvoerder van de UEFA reageert nog niet, maar de Europese voetbalbond zou achter de schermen wel rekening houden met een statement van de clubs op zeer korte termijn. Officials van de UEFA hebben dit weekend gesprekken gevoerd over mogelijkheden om het plan te blokkeren. Een van de opties die werd besproken, is om clubs die de traditionele structuur de rug willen toekeren uit te sluiten van het volgend seizoen in de Champions League.

Het nieuwe toernooi zou in 2022 moeten beginnen. In de competitie zouden de beste teams van het continent het tegen elkaar opnemen in een eigen toernooi, los van de 'kleinere clubs'. Hoewel er dus nog wordt gezocht naar extra draagvlak, wordt er mogelijk zondag nog een statement gepubliceerd over de Super League. Op die manier overschaduwen de clubs de plannen van de UEFA over de nieuwe opzet van de Champions League. De bond wil maandag bekendmaken dat de grootste clubcompetitie van Europa voortaan bestaat uit 36 deelnemers (tegen 32 nu) en de huidige poule­fase met groepen van vier teams verdwijnt. Die wordt ingeruild voor één ranglijst van alle teams. Tussen september en januari wordt dan gespeeld in een eerste fase, waarbij ­elke deelnemer per loting tien tegenstanders krijgt toegewezen.