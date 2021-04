‘Depay en Malen kunnen droomaanval gaan vormen in de Serie A’

Zondag, 18 april 2021 om 15:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:10

AC Milan is behoorlijk ambitieus wat betreft de zomerse transfermarkt. Il Corriere della Sera pakt zondag uit met het verhaal dat men een poging wil ondernemen om Memphis Depay transfervrij op te halen bij Olympique Lyon. Daarnaast brengt de Italiaanse krant de nummer twee in de Serie A in verband met Donyell Malen. Het is niet de eerste keer overigens dat de aanvaller van PSV wordt genoemd als mogelijke zomeraanwinst van Milan.

Bovengenoemde krant weet zelfs te melden dat Depay intern bij Milan wordt aangemerkt als een 'droomaanwinst'. De Oranje-internationals is in deze coronatijden een aantrekkelijke optie, want voor de aanvaller hoeft gezien zijn aflopende contract in Lyon geen transfersom te worden betaald. De naam van Barcelona wil ook nog steeds niet naar de achtergrond verdwijnen, al is het de vraag of trainer Ronald Koeman hem daadwerkelijk naar het Camp Nou wil halen. Mundo Deportivo meldde onlangs dat de spelers van Barcelona de komst van de excentrieke Nederlander niet zien zitten. Men ziet naar verluidt liever dat Neymar na vier seizoenen bij Paris Saint-Germain terugkeert bij de Catalaanse grootmacht.

Er zijn ondanks de serieuze interesse enkele struikelblokken die Milan uit de weg dient te ruimen. Het huidige jaarsalaris van Depay van 4,3 miljoen euro zou een probleem kunnen vormen. De Italiaanse media verwachten dat de Lyon-aanvaller tijdens eventuele onderhandelingen inzet op een salaris dat flink hoger ligt, wat gezien de coronacrisis niet wenselijk is voor het bestuur van Milan. Het vooruitzicht van Champions League-voetbal spreekt echter weer in het voordeel van i Rossoneri, terwijl ook een eventuele samenwerking met Zlatan Ibrahimovic aantrekkelijk moet zijn voor Depay.

La Gazzetta dello Sport schreef eind maart over de vermeende belangstelling van Milan in Malen. De roze sportkrant schreef tegelijkertijd dat PSV hoog inzet, want de Eindhovenaren verlangen dertig miljoen euro voor de 22-jarige spits. De spits werd in de zomer van 2017 voor 600.000 euro overgenomen van Arsenal en ontwikkelde zich uiteindelijk tot basisspeler in de hoofdmacht. Naast Malen zou ook Benfica-spits Darwin Núñez in beeld zijn bij de huidige nummer twee van de Serie A, zo werd vorige maand naar buiten gebracht.

De technische leiding van Milan heeft naast Depay en Malen overigens nog enkele opties in het vizier voor komend seizoen. Zo zou voormalig PSV'er Gianluca Scamacca, thans actief voor Sassuolo, worden gevolgd door de scouts. Daarnaast worden de verrichtingen van Dusan Vlahovic van Fiorentina en Andrea Belotti (Torino) met bovenmatige interesse in de gaten gehouden.