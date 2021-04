Icardi grote held van Paris Saint-Germain door doelpunt in minuut 96

Zondag, 18 april 2021 om 14:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:21

Paris Saint-Germain heeft zondagmiddag zeer belangrijke punten gepakt in de strijd om de landstitel in Ligue 1. De halvefinalist in de Champions League leek zich in het eigen Parc des Princes stuk te bijten op het taaie Saint-Étienne, ondanks een dubbelslag van Kylian Mbappé. In minuut 96 kopte Mauro Icardi de nummer twee alsnog naar de winst: 3-2. De achterstand op lijstaanvoerder Lille OSC bedraagt door de winst in Parijs nog maar één punt: 70 om 69 punten. Beide titelkandidaten hebben nog vijf competitiewedstrijden voor de boeg. Lille kwam vrijdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Montpellier.

PSG geeft de drukke week dus een prachtig slot. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino plaatste zich woensdag ten koste van bekerhouder Bayern München voor de halve eindstrijd in het miljardenbal en vier dagen pakt de grootmacht misschien wel cruciale punten in de spannende race om het kampioenschap. PSG, met Mitchel Bakker op de linksbackpositie, miste duidelijk de nog geschorste Neymar. In aanvallend opzicht kwam de verantwoordelijkheid voornamelijk op de schouders van Mbappé te liggen. Na twintig minuten spelen kwam de sterspeler voor het eerst in kansrijke positie, maar diens inzet vloog over het doel. Pablo Sarabia zag kort daarna een bekeken vrije trap op de paal terechtkomen. Drie minuten voor het rustsignaal verdween een knal van de hardwerkende Mbappé wederom over het doel van de bezoekers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mbappé en consorten bleven in de tweede helft stug doorgaan, maar de zo belangrijke openingstreffer bleef uit, tot frustratie van Pochettino. De Argentijnse coach greep in en bracht halverwege het tweede bedrijf Ángel Di María, Marco Verratti en Icardi binnen de lijnen. Sarabia, Rafinha en Moise Kean moesten het veld ruimen voor het trio. Xavi Simons bleef overigens negentig minuten op de bank zitten. Tegen de verhoudingen in nam Saint-Étienne, dat vijftien duels op rij niet had gewonnen van PSG, brutaal de leiding in het Parc des Princes. De alerte Denis Bouanga wist PSG-doelman Sergio Rico van dichtbij te passeren: 0-1. De euforie van de bezoekende ploeg bleek echter van korte duur te zijn.

Mbappé taxeerde een pass van Ander Herrera op briljante wijze en in kansrijke positie, en tussen twee verdedigers in, tekende de aanvaller voor de gelijkmaker. Het boegbeeld van PSG leek zelfs de matchwinner te worden in minuut 87, toen de thuisclub een strafschop kreeg na een overtreding op Mbappé. De spits ging zelf achter de bal staan en maakte geen fout vanaf elf meter: 2-1. PSG leek in de derde minuut van blessuretijd echter van de hemel in de hel terecht te komen. Romain Hamouma was alert bij een rebound en tikte van dichtbij beheerst de gelijkmaker binnen. PSG gaf niet op en met de allerlaatste actie van het heerlijke duel werd alsnog de winst binnengesleept. De sterk ingevallen Di María gaf vanaf rechts voor op Icardi, die de bal vervolgens op fraaie wijze in de verre hoek wist te koppen. De invaller werd bedolven onder zijn ploeggenoten, die weten dat de drie punten weleens heel belangrijk kunnen zijn in de titelrace.