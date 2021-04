Bayern München tikt Hansi Flick op de vingers in reactie op vertrekwens

Zondag, 18 april 2021 om 14:21 • Rian Rosendaal

De mededeling van Hansi Flick dat hij Bayern München na dit seizoen wenst te verlaten zorgt voor verbazing bij het bestuur van de koploper in de Bundesliga. De leiding van der Rekordmeister neemt zondag middels een officieel statement van de uitspraken van de coach over zijn naderende vertrek. Daarnaast wordt benadrukt dat de gesprekken met Flick over de toekomst nog helemaal niet definitief zijn stopgezet. De oefenmeester beschikt in München over een doorlopende verbintenis tot medio 2023.

"Ik heb de selectie zojuist laten weten dat ik de clubleiding na de 0-1 zege op Paris Saint-Germain op de hoogte heb gesteld van het feit dat ik van mijn contract af wil", vertelde Flick zaterdag na de 2-3 zege op VfL Wolfsburg in gesprek met Sky. "Het was voor mij belangrijk dat de spelers het van mij hoorden. Ik ben de club zeer dankbaar dat ik deze spelersgroep heb mogen leiden." Flick ontkende niet dat hij aan de Duitse voetbalbond denkt als toekomstig werkgever. "De DFB is altijd een optie waar iedere coach wel aan denkt."

Stellungnahme des Vorstands der FC Bayern München AG



In de optiek van het Bayern-bestuur heeft Flick voor zijn beurt gesproken. "Trainer Hansi Flick heeft zaterdag publiekelijk bekendgemaakt dat hij graag ziet dat zijn contract, met een looptijd tot juni 2023, voortijdig wordt ontbonden. Flick heeft zijn wens om de club te verlaten afgelopen week kenbaar gemaakt bij het bestuur. Er is toen de afspraak gemaakt om de focus volledig te leggen op de wedstrijden tegen Wolfsburg, Bayer Leverkusen (20 april) en FSV Mainz 05 (24 april). Op deze manier wilden we ervoor zorgen dat de concentratie niet zou worden verstoord met het oog op deze drie zeer belangrijke duels. FC Bayern keurt de eenzijdige communicatie van Hansi Flick af en zal, zoals afgesproken, de gesprekken na de wedstrijd in Mainz voortzetten", zo valt te lezen in de zondag afgegeven verklaring van de Bayern-leiding.

Flick nam vorig seizoen het stokje over van de ontslagen Niko Kovac en won met der Rekordmeister alles wat er te winnen viel. Desondanks komt zijn vertrekwens niet onverwachts. Hij zou niet op één lijn zitten met technisch directeur Hasan Salihamidzic, al viel dat volgens preses Karl-Heinz Rummenigge wel mee. “Bayern is een grote familie", zei de sportbestuurder een maand geleden. “Alles wat binnen een familie gebeurt, moet binnen de familie opgelost worden. Dat is gebeurd. Ik ben blij dat ze er met elkaar uit zijn gekomen. Zo doen we dat bij Bayern München."

Flick wordt al enige tijd genoemd als de topkandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach van het Duitse elftal. Hij was eerder al assistent van Löw. Flick won met Bayern vorig jaar alle beschikbare prijzen: de Champions League, de Duitse titel, de Duitse beker, de Duitse Super Cup, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. Het leverde Flick de UEFA-prijs voor beste coach van Europa op. Ook dit seizoen is Bayern op weg naar de landstitel.