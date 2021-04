Mourinho is binnen halve minuut klaar met Pogba: ‘Interesseert me niets’

Zondag, 18 april 2021 om 13:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:02

José Mourinho haalt zijn schouders op over de kritiek van Paul Pogba aan zijn adres. De middenvelder van Manchester United zette onlangs vraagtekens bij de werkwijze van de huidige manager van Tottenham Hotspur. De meer warme benadering van Ole Gunnar Solskjaer bevalt de Fransman een stuk beter, zo kwam duidelijk naar boven. Mourinho ligt echter niet wakker van de harde woorden van Pogba.

"Ik wil graag benadrukken dat ik er helemaal niets om geef wat hij zegt. Het interesseert me helemaal niets wat Paul allemaal vindt, echt totaal niet", verklaart Mourinho in duidelijke bewoordingen voor de camera van Sky Sports. De keuzeheer van Tottenham wil verder geen woorden vuilmaken aan het kritische relaas van Pogba, die door Mourinho in 2016 naar Manchester United werd gehaald. De turbulente samenwerking tussen manager en speler kwam ten einde in december 2018, toen de coach uit Portugal na een serie teleurstellende resultaten werd ontslagen op Old Trafford.

De reactie van Mourinho volgt op een kritisch interview van Pogba met Sky Sports, enkele dagen na het door Manchester United met 1-3 gewonnen uitduel met Tottenham. "Wat ik nu met Ole heb is anders, hij zou zich niet tegen zijn spelers keren", was de veelzeggende conclusie van Pogba. "Ole zou bepaalde spelers misschien niet opstellen, maar dan laat hij ze nog niet links liggen alsof ze helemaal niet bestaan. Dat is het grote verschil tussen Ole en Mourinho." Desondanks is het gevoel van de middenvelder over zijn voormalige coach weleens anders geweest. "De band met Mourinho was ooit heel goed, dat kon iedereen ook zien. De volgende dag echter wist je niet wat er ging gebeuren. Dat is het vreemde dat er tussen mij en Mourinho gebeurde. Een uitleg daarover kan ik niet geven, want ik weet zelfs niet eens wat er gebeurde."

Mourinho en Solskjaer lagen met elkaar in de clinch na afloop van het duel van vorige week zondag. Edinson Cavani leek de bezoekers aan de leiding te hebben gebracht, maar het doelpunt werd geannuleerd vanwege een overtreding van Scott McTominay op Heung-Min Son kort daarvoor. De aanvaller bleef lang op de grond liggen, tot woede van Solskjaer. "We mogen niet op die manier worden bedonderd", zo foeterde hij tegenover Sky Sports. "Om eerlijk te zijn: als ik mijn zoon drie minuten lang op de grond zie liggen en hij heeft vervolgens tien teamgenoten nodig om overeind te komen, dan zou ik hem geen eten geven."

De harde woorden van Solskjaer vielen bijzonder slecht bij Mourinho. "Sonny heeft veel geluk dat zijn vader een beter persoon is dan Ole. Ik heb al tegen Ole gezegd wat ik van zijn commentaar vind. Als vader, en ik ben een vader, moet je altijd zorgen dat je kinderen te eten krijgen. Als je daarvoor moet stelen, dan doe je dat. Ik ben heel, heel erg teleurgesteld hierover." Op de persconferentie na afloop van het duel in Noord-Londen benadrukte Solskjaer dat zijn band met Mourinho nog steeds erg goed is, ondanks de woordenwisseling.

Het incident tussen beide managers is voor Pogba redenen om zijn mening over Mourinho nog maar eens kracht bij te zetten. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar ik weet zeker dat Mourinho iets heeft gezegd waarover uitgebreid is gepraat. Zo zit hij nou eenmaal in elkaar. Maar wij hebben dit soort gekibbel niet nodig, wij zijn alleen met onszelf bezig. Wij wonnen en Mourinho verloor. In zo'n geval wil hij liever niet over de wedstrijd praten, nee, dan gaat het over iemand anders vader. Dat is echt typisch Mourinho, dat weet iedereen", aldus Pogba.