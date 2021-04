Rensch: ‘Dat ik dezelfde route als hem ga nemen? Nee, dat is niet zeker’

Zondag, 18 april 2021 om 13:11 • Rian Rosendaal

Devyne Rensch ziet Matthijs de Ligt als zijn grote voorbeeld op het gebied van verdedigen, zo onthult de rechtsback van Ajax in een interview met ESPN. De dit seizoen doorgebroken vleugelverdediger, tevens centraal achterin inzetbaar, praat daarnaast zijn favoriete positie in het elftal van trainer Erik ten Hag. Tevens komt de toekomst van de pas achttienjarige Ajacied aan bod. De huidige verbintenis van Rensch in de Johan Cruijff ArenA loopt nog ruim twee seizoenen door.

"Mijn voorbeeld is sowieso Matthijs de Ligt toen hij hier nog speelde", verwijst Rensch naar de in 2019 naar Juventus vertrokken Oranje-international. "Hij was natuurlijk een groot voorbeeld voor mij. Matthijs was jong en sterk, ik keek wel echt naar hem op, ja. Hij blijft natuurlijk mijn grote voorbeeld, maar je kijkt ook naar de grote verdedigers uit de toplanden. Dus ik kijk wel naar iedereen, ja." De jonge verdediger analyseert vervolgens zijn huidige situatie bij Ajax. "Ik zie mezelf wel in de as, gewoon centraal denk ik. Maar ik weet nog niet hoe ik mij ga ontwikkelen en waar ik mij het beste ga voelen en presteren. Maar als ik het zo bekijk wel centraal. Daar ben ik denk ik wel op mijn best."

Rensch krijgt vervolgens de vraag hoe Ten Hag tegen de ambitie van de jonge verdediger aankijkt en of er al gesproken is over een eventuele switch naar het hart van de Ajax-defensie. "Ja, er is sowieso over gesproken in het voortraject. Maar er kwam op rechtsback een positie vrij, want Noussair (Mazraoui, red.) raakte geblesseerd. Dus je gaat kijken waar je minuten kan maken. Voor mij is het positief dat ik overal kan spelen achterin. Als de linksback geblesseerd raakt, kan ik ook daar spelen. En nu was het dus de rechtsbackpositie en ik heb het daar goed gedaan. Dus ik blijf voorlopig als rechtsback spelen", zo benadrukt Rensch.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias herinnert Rensch er vervolgens aan dat zijn voorganger Sergiño Dest bij Ajax een droomtransfer naar Barcelona wist af te dwingen. De rechtsback van de koploper wil zichzelf echter nog niet spiegelen aan de bij Ajax vertrokken verdediger. "Dat ik dezelfde route als hem ga nemen? Nee, dat is niet zeker", is het nuchtere antwoord van Rensch. "Ik houd van Ajax en van Nederland. Het is goed om hier door te groeien als je afkomstig bent uit de jeugdopleiding. En om dan in de Eredivisie te starten met je carrière is eigenlijk wel heel goed, ja", zegt de Ajax-verdediger tot besluit.