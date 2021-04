Rampspoed Real Madrid houdt aan: nog maar twaalf veldspelers over

Zondag, 18 april 2021 om 12:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:44

Wederom tegenslag voor Real Madrid in aanloop naar het uitduel met Getafe van zondagavond. De Koninklijke meldt zondag dat Federico Valverde in aanraking is geweest met iemand met het coronavirus en hierdoor sinds zaterdag in verplichte zelfisolatie verblijft. Valverde is zelf niet besmet geraakt, maar desondanks is de 22-jarige middenvelder uit Uruguay niet beschikbaar voor trainer Zinédine Zidane in het voor Real zo belangrijke duel in de strijd om de Spaanse landstitel.

Real maakt overigens geen melding van een vervanger van Valverde in de wedstrijdselectie van Real voor de uitwedstrijd tegen Getafe. Zidane ziet met de middenvelder wederom een speler wegvallen, waardoor hij voor de ontmoeting van zondagavond slechts drie keepers en twaalf veldspelers tot zijn beschikking heeft. De Franse oefenmeester in Spaanse dienst heeft met name in de defensie de nodige problemen, daar Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Nacho Fernández, Daniel Carvajal en de tot rechtsback omgetoverde Lucas Vázquez om uiteenlopende redenen ontbreken tegen Getafe.

De vier verdedigers die Zidane nog wél tot zijn beschikking heeft zullen tegen Getafe zeer waarschijnlijk de achterste linie vormen: Álvaro Odriozola, Eder Militao, Victor Chust van Real Madrid Castilla en Marcelo. Carvajal is nog niet volledig hersteld van zijn vierde blessure dit seizoen, de voetbaljaargang van Vázquez is vrijwel voorbij en Ramos kampt niet alleen met een kuitblessure maar heeft ook het coronavirus onder de leden. Dat geldt ook voor Varane, die al sinds 6 april niet meetraint omdat hij nog altijd niet negatief heeft getest. Mendy is vanwege een spierblessure tien tot vijftien dagen niet inzetbaar en de linksback mist hierdoor zeer waarschijnlijk de eerstvolgende drie competitiewedstrijden en mogelijk ook het eerste halve finale-duel met Chelsea in de Champions League op 27 april.

Nacho Fernández kreeg in de topper tegen Barcelona (2-1 overwinning) zijn vijfde gele kaart en de centrumverdediger is derhalve geschorst voor de wedstrijd tegen Getafe van zondag, net als Casemiro. De middenvelder ontving in de slotminuut van de kraker tegen Barcelona een rode kaart en moet daarom een schorsing uitzitten. Real begint als nummer twee in LaLiga aan de ontmoeting met nummer tien vijftien Getafe. Met nog acht speelronden voor de boeg bedraagt de achterstand op koploper Atlético Madrid een punt (67 om 66 punten). Barcelona, met 65 punten uit 30 duels, volgt de concurrenten uit Madrid op de voet.

De wedstrijdselectie van Real Madrid: Courtois, Lunin, Altube; Militao, Marcelo, Odriozola, Chust; Kroos, Modric, Isco; Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano en Rodrygo.