'Ik ben ervan overtuigd dat hij Hansi Flick zal opvolgen bij Bayern München'

Zondag, 18 april 2021

Over de opvolging van Hansi Flick bij Bayern München bestaat bij Lothar Matthäus geen enkele twijfel. De oud-speler van der Rekordmeister plaatst Julian Nagelsmann bovenaan het lijstje met mogelijke kandidaten voor het bestuur van de koploper in de Bundesliga. Nagelsmann, momenteel werkzaam bij RB Leipzig, werd al eerder in verband gebracht met Bayern. Zaterdag werd bekend dat Flick heeft besloten de topclub uit München na dit seizoen te verlaten.

"Mijn mening is duidelijk: Flick naar de Duitse voetbalbond, Nagelsmann naar Bayern en Jesse Marsch (coach van Red Bull Salzburg, red.) naar Leipzig", zo opent Matthäus in de studio van Sky. "Natuurlijk heeft Bayern nog niet direct contact opgenomen met Nagelsmann, al is er al wel reeds contact geweest met zijn management. Dat vind ik nog steeds de juiste manier van doen. Ik ben ervan overtuigd dat Nagelsmann Flick zal opvolgen bij Bayern. Hij is echt klaar voor de volgende stap", zo voorspelt de wereldkampioen van 1990.

Mocht Nagelsmann inderdaad richting Bayern vertrekken, dan moet Leipzig in de optiek van Matthäus gelijk bij Marsch aankloppen. "Ik denk dat hij zeker geschikt is voor de Bundesliga. Nagelsmann zou daarmee tevreden zijn en Marsch zelf natuurlijk ook. Ik kan me goed voorstellen dat het allemaal zo zal verlopen, al zijn er natuurlijk nog wel de contracten die gerespecteerd dienen te worden", aldus de clubicoon van Bayern. Matthäus mengt zich tevens in de discussie over de toekomst van Flick na zijn aangekondigde vertrek bij de Duitse grootmacht.

"Ik denk dat er serieuze gesprekken zullen volgen over het bondscoachschap en ik weet haast zeker dat Flick Joachim Löw zal opvolgen", hint Matthäus naar Flick als mogelijke vervanger van Löw, die na het EK afzwaait als bondscoach van Duitsland. "Binnen de Duitse voetbalbond weet iedereen wie Flick is en de gunfactor is ook groot." De huidige Bayern-coach was in het verleden acht jaar lang de assistent van Löw bij die Mannschaft. Het absolute hoogtepunt kwam in 2014, toen Duitsland voor de vierde keer in de geschiedenis de wereldtitel veroverde.