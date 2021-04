De ode van Marca aan Koeman: ‘Hij verdient veel meer respect’

Zondag, 18 april 2021 om 08:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:35

Eind vorig jaar werd Barcelona in de verste verte niet in staat geacht om dit seizoen een prijs te winnen, maar in een paar maanden tijd is er een hoop veranderd. De finale om de Spaanse Super Cup ging weliswaar verloren, maar het team van Ronald Koeman bleef vier maanden lang ongeslagen in LaLiga, speelde bij vlagen heerlijk voetbal en zaterdag werd ten koste van Athletic Club de Copa del Rey veroverd: 0-4. Marca staat zondag stil bij de rol die Koeman heeft gespeeld in de wederopstanding van los Azulgrana.

“Het was een zware week. Barcelona ging een week geleden onderuit in Madrid en dat doet pijn in Catalonië”, doelt de populaire sportkrant zondag op de 2-1 nederlaag in el Clásico in competitieverband. “Een plek waar men de neiging heeft om met gemak veel dingen te vergeten. Koeman was het makkelijke doelwit. Hij heeft een groep journalisten om zich heenhangen die zich bij het minste of geringste op hem storten. Het waren de ideale omstandigheden. Het maakte niet uit dat Barcelona pas de eerste nederlaag leed na een buitengewone reeks en dat de selectie het winnen van de landstitel zelf in de hand had na op elf punten van Atlético Madrid te hebben gestaan.”

Leo Messi! Wat een goal en 3-0 voor Barça ??



Opnieuw een 'assist' van Frenkie de Jong ???

Ronald Koeman is vrijwel zeker van een prijs in zijn eerste seizoen in Spanje ????#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/ienahMQCVv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

“Het respect ging verloren toen hij een huilebalk werd genoemd en hij onder druk werd gezet om van systeem te veranderen. Dat zou niet meer werken. Maar Ronald hield vol. De onbetwistbare overwinning op Athletic betekent de eerste prijs én betekent ook dat Barcelona zelfs een bijna historische dubbel kan winnen. Het werk van Koeman is van onschatbare waarde. De selectie was verwoest na de 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League, een belangrijke speler als Luis Suárez vertrok en Lionel Messi wilde weg. Koeman introduceerde jonge spelers en vond een systeem dat werkte.”

“Koeman verdient veel meer respect”, benadrukt Marca. “En voorzitter Joan Laporta helpt niet mee met zijn stilte. Het team heeft nu de mogelijkheid om de dubbel te winnen, ook al heeft men dat niet meer in eigen hand. Maar het winnen van de bekerfinale is zonder meer een belangrijke boost. Het zou een historische prestatie zijn.” Met nog acht speeldagen te gaan heeft Barcelona slechts twee punten minder dan koploper Atlético Madrid, dat op 8 mei op bezoek gaat in het Camp Nou. Dat is ook een belangrijke ontmoeting voor Real Madrid, dat één punt minder dan Atlético heeft. De regerend landskampioen speelt de komende weken ook om een plek in de finale van de Champions League.

Sport, de meest populaire sportkrant van Catalonië, staat zondag ook stil bij de rol van Koeman. ‘Wie gaat Koeman nu nog in twijfel trekken?’, luidt de kop boven het artikel. “De Nederlander was nog maar net geland of hij verzekerde al dat hij naar Barcelona was gekomen om prijzen te winnen. Vrijwel niemand geloofde hem omdat de spelers met 8-2 van Bayern hadden verloren en ook omdat er geen geld was voor een noodzakelijke renovatie van de spelersgroep. Hij stroopte zijn mouwen op, hij liet spelers gaan die hij niet geschikt achtte en verleidde Lionel Messi met jonge spelers met immense kwaliteiten. Koeman had moeite met het oliën en het op gang krijgen van de machine en hij kreeg ook te maken met interne obstakels dankzij een bestuurlijke crisis van ongekend niveau.”

“Maar Koeman zette een briljant elftal in elkaar. Een elftal dat mooi is om te zien én ook kan winnen. In de Champions League ging het niet goed, maar de beker is binnen en men zal tot het einde strijden om de landstitel. De wederopstanding van Barcelona is geen wonder. Het is het resultaat van goed en hard werken. Vanaf de bank en vanaf de burelen van Barcelona, waar men erin in geslaagd om een spelersgroep te formeren die het heden en de toekomst vormt. Als er twijfels waren, en wellicht waren die er: Koeman is zonder meer onbetwist voor komend seizoen. Hij verdient het absoluut”, benadrukt de Catalaanse krant.

Koeman kreeg ook een fraai compliment van Match of the Day-presentator Gary Lineker. “De eerste trofee voor Ronald Koeman als trainer van Barcelona, met het winnen van de Copa del Rey”, publiceerde de oud-aanvaller van onder meer Barcelona op sociale media. “Wat een fantastisch werk verricht hij in wat een lastige periode is voor de club. Goed gespeeld.” Alle Nederlandse trainers van Barcelona hebben nu minimaal één prijs veroverd. Johan Cruijff is met elf prijzen de absolute nummer één. Frank Rijkaard (vijf), Louis van Gaal (vier), Rinus Michels (twee) en Koeman (één) volgen op gepaste afstand van de legende.