‘Maquina’ Frenkie de Jong krijgt een tien: ‘Meer kun je als speler niet doen’

Zondag, 18 april 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:45

Frenkie de Jong was zaterdag een van de uitblinkers in de finale van de Copa del Rey tussen Athletic Club en Barcelona (0-4) in Sevilla. De Nederlander stond in het 3-5-2-systeem van Ronald Koeman op het middenveld geposteerd en al snel liet hij zijn voeten spreken. Het bleef in de eerste helft bij een schot op de paal, maar na rust bereidde hij de doelpunten van Antoine Griezmann en Lionel Messi voor én nam hij tussendoor ook nog de 0-2 voor zijn rekening. De Spaanse kranten prijzen zondag de wedstrijd van De Jong.

Sport strooit met achten en negens en deelt zelfs twee tienen uit. De Jong en Messi waren in de optiek van de Catalaanse sportkrant de beste twee spelers in Zuid-Spanje. “Hij speelde heel goed in de wedstrijden die hij als centrale verdediger moest spelen, maar het middenveld is zijn terrein. In de eerste helft schoot hij al een bal op de paal en na rust betrad hij nog meer het strafschopgebied van Athletic en ging hij los. Een doelpunt en twee assists voor een voetballer die overal te vinden is en alles goed doet. Onbetaalbaar.”

In Sport is ook een artikel van journalist Xavi Canals over de Nederlander te vinden, met als titel: ‘De beste De Jong leidt de verovering van de eerste prijs’. Canals wijst erop dat de ex-speler van Willem II en Ajax mogelijk aan het beste seizoen in zijn loopbaan bezig is. “In ieder geval zijn beste seizoen in het tenue van Barcelona, na een wisselvallig eerste seizoen waarin het ook niet hielp dat het elftal niet functioneerde. De Jong staat nu al op zeven treffers en acht assists. En dat terwijl Koeman zijn landgenoot ook vaak als libero opstelt. De Jong heeft zichzelf bewezen als een sleutelspeler in het systeem van Barcelona dankzij zijn technische en tactische bijdrage, zijn betrokkenheid en zijn veelzijdigheid.”

“De Jong heeft ook stappen gezet in de balcirculatie. Hij geeft Barcelona de snelheid in balbezit waar de club zo bekend om staat. Hij heeft nu ook de capaciteit om doelpunten te maken, onontdekt bij Ajax, en hij heeft zich buitengewoon aangepast aan een positie waar hij tot zijn komst naar Barcelona niet vaak speelde.” Bij de beoordelingen van AS is De Jong ook in de titel terug te vinden: ‘De Jong drukt zijn stempel op de Copa del Rey’. “Een memorabele wedstrijd van de Nederlander”, schrijft Juan Jiménez. “Niet alleen gaf hij twee assists en maakte hij een doelpunt, ook was hij overal te vinden. Hij bewees dat hij in een rol als centrale verdediger, door zijn jeugdigheid en loopvermogen, zijn kwaliteiten niet kan tentoonspreiden. Koeman heeft een veel betere voetballer van zijn landgenoot gemaakt.”

De kop van Marca boven de beoordelingen is ook veelzeggend: ‘De Jong es una maquina, hij is een machine’. “Wat een uitvoering van De Jong. Hij was overal te vinden. Hij speelde, hij liet spelen, hij bereidde doelpunten voor en hij scoorde ook zelf. Meer kun je niet doen in een wedstrijd”, schrijft de meest verkochte sportkrant van Spanje. “En hij deed alles bovendien weloverwogen. De kwaliteit spatte ervan af. Al snel schoot hij op de paal en na rust bereidde hij de 0-1 van Antoine Griezmann voor, maakte hij zelf met een kopbal de 0-2 voor en met een geniale combinatie leidde hij ook de 0-3 van Messi in. Hij vloog in de tweede helft over het veld en bewees dat hij als middenvelder veel beter uit de voeten kan.”

“Een uitmuntend optreden van De Jong in een wedstrijd waarin hij de bal al snel op de paal mikte”, valt bij Mundo Deportivo te lezen. “Hij luisterde zijn sublieme spel op met twee assists en een doelpunt. De Nederlander wilde zijn eerste prijs met Barcelona winnen en hij deed er alles aan om dat te laten uitkomen.” Ook voor ElDesmarque was De Jong de beste speler van het veld: de Nederlander krijgt met een negen de hoogste beoordeling. Hij wordt niet een centrocampista, een middenvelder, genoemd, maar een todocampista, een middenvelder die todo, alles, kan. “Zijn doelpunt in Sevilla is een beloning voor het geduld, de inzet, de volharding en de intelligentie van een jongen die dit seizoen heeft bewezen dat hij geschiedenis kan schrijven bij Barcelona.”