Gerard Piqué: ‘Weg jij, weet je wel hoeveel geld jij de club hebt gekost?’

Zondag, 18 april 2021 om 01:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

De sfeer bij Barcelona zaterdagavond na het winnen van de Copa del Rey was opperbest. Het team van Ronald Koeman was in de finale van het Spaanse bekertoernooi met 0-4 te sterk voor Athletic Club en de blijdschap was van de gezichten van de spelers af te lezen. Iedereen wilde met de grote beker op de foto en de clubfotograaf was dan ook druk in de weer. Een hilarisch moment vond plaats toen de fotograaf van Barcelona het een goed idee vond om alle door Barcelona opgeleide spelers met de beker te fotograferen.

Negen spelers, onder wie Gerard Piqué, Riqui Puig, Ansu Fati en Jordi Alba, maakten zich op voor een foto, toen plots nota bene Ousmane Dembélé er al dan niet bewust bij kwam staan. De televisiecamera van Mediaset legde vast hoe de aanvaller gekscherend werd weggejaagd door Piqué, die ook nog eens lachend riep: “Weg jij, weet je wel hoeveel geld jij de club hebt gekost?” Dembelé kwam medio 2017 voor 105 miljoen euro, exclusief 40 miljoen euro aan variabele clausules, over van Borussia Dortmund en was tot januari 2018, tot de komst van Philippe Coutinho van Liverpool, de duurste clubaankoop ooit.

FRENKIE DE JONG! 2-0! ??



Na zijn assist op Griezmann kopt hij even later zelf de tweede binnen voor Barça ??#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/YylbT7xBXF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

Piqué verscheen naderhand voor de camera van Mediaset. Hij was euforisch, zo zag hij zelf ook in. “Ja, absoluut. Dit elftal is erin geslaagd om een draai aan de situatie te geven. Er waait een frisse wind. Ik ben blij voor de oudere spelers en ook blij voor de jongeren. Iedereen heeft hard gewerkt en flink zijn best gedaan. De jongeren hebben bewezen dat ze een geweldige toekomst voor zich hebben. Of we voor alle prijzen gaan? Natuurlijk. In 2021 hebben we de knop omgedraaid, alsof we op nul zijn begonnen. En de terugkeer van Joan Laporta als voorzitter zorgt ook voor veel illusie.”

“Het winnen van de dubbel is zeker mogelijk. Dat zou betekenen dat we een goed seizoen hebben gedraaid. De beker is wellicht niet de belangrijkste competitie, maar het zorgt wel voor veel zelfvertrouwen.” Barcelona kan zich de komende weken volledig gaan focussen op de strijd om de landstitel, al staat de eerstvolgende competitiewedstrijd al bijna voor de deur. Komende donderdag spelen de Catalanen in en tegen Getafe. De achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt, met nog acht speeldagen te gaan, slechts twee punten.

Laporta was minimaal net zo euforisch als Piqué. “We hadden veel zin om wederom een prijs te winnen”, benadrukte de voorzitter van Barcelona. “We stonden opnieuw in een finale en ook nog eens tegen een sterke tegenstander. Dit hadden onze spelers nodig. Ik ben heel blij voor de spelers, voor de technische staf en voor de aanhang. Het bestuur wil prijzen winnen met Barcelona en daar zijn we nu mee begonnen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de eerste van vele prijzen zal zijn. Lionel Messi? Messi houdt van Barcelona en Barcelona houdt van Messi. Het is een droom die uitkomt. Hij heeft wederom zijn klasse laten zien. De beste van de wereld”, antwoordde Laporta, die inging op de toekomst van de Argentijn.

“Hij voelt zich hier heel thuis. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij hier blijft. Dat is wat we allemaal willen.” Over de toekomst van Koeman was Laporta minder stellig, al heeft de Nederlander juist een doorlopend contract en liet de sportbestuurder in een eerder stadium juist blijken dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. “De technische staf doet het heel goed en ik ben blij voor ze”, zei Laporta enigszins kortaf.