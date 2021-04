Sheffield United evenaart negatief record en degradeert al na 32 speelronden

Zaterdag, 17 april 2021 om 23:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:41

Sheffield United is zaterdagavond officieel gedegradeerd uit de Premier League. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers kwam de ploeg van manager Paul Heckingbottom na een uur spelen op een 1-0 achterstand, die uiteindelijk niet meer weggepoetst werd. Hoewel er nog zes speelronden in het verschiet liggen voor the Blades, die met 14 punten laatste staan, is de afstand tot nummer zeventien Burnley (33) te ver opgelopen om nog te kunnen overbruggen. Sheffield evenaart het negatieve record van Ipswich Town (1994/95), Derby County (2007/08) en Huddersfield Town (2018/19) als vroegste degradant in de Premier League-geschiedenis.

In de eerste helft was Wolverhampton de bovenliggende partij, al slaagde men er niet in het lichte veldoverwicht ook tot uiting te brengen op het scorebord. De grootste kans werd genoteerd door Willy Boly. De verdediger kreeg het leer na een carambole voor zijn voeten maar stuitte vervolgens op John Egan. In een poging van Egan op te ruimen schoot de Sheffield-verdediger tegen de rug van Boly aan, waarna de bal op de lat kwam en vanaf de doellijn alsnog weggewerkt werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De openingstreffer viel uiteindelijk wel na een uur spelen. Adama Traoré bezorgde na een fraaie actie aan de rechterkant van het veld de bal bij Willian José, die van binnen het vijfmetergebied koelbloedig afrondde. In de slotfase hoopten de bezoekers nog terug in de wedstrijd te komen via Lys Mousset, maar doelman Rui Patrício bracht redding op de doelpoging. Namens the Wolves deed Romain Saïss nog een duit in het zakje, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.