Messi en De Jong schitteren in spectaculaire bekerwinst Barcelona

Zaterdag, 17 april 2021 om 23:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:24

Barcelona heeft zaterdagavond de eerste prijs van het seizoen gewonnen. Het team van Ronald Koeman was in de finale van de Copa del Rey veel sterk voor Athletic Club, dat in januari nog ten koste van de Catalanen de Spaanse Super Cup veroverde: 0-4. Alle treffers in het Estadio La Cartuja in Sevilla vielen na rust. Frenkie de Jong, die in het 3-5-2-systeem van Koeman als middenvelder speelde, was met twee assists én de 0-2 een van de smaakmakers. Lionel Messi nam in zijn mogelijk laatste finale als Azulgrana twee doelpunten voor zijn rekening.

Barcelona, waar Antoine Griezmann de voorkeur kreeg boven Ousmane Dembélé, domineerde de eerste helft van begin tot eind, al stond Athletic goed te verdedigen. De beste kans voor het team van Koeman vond al na vijf minuten spelen plaats. Lionel Messi legde de bal terug aan de rechterkant van het strafschopgebied, waarna een lage inzet van Frenkie de Jong op de linkerpaal eindigde. Hoewel Barcelona ogenschijnlijk makkelijk het strafschopgebied van Athletic kon bereiken en de Catalanen liefst 83 procent balbezit in de eerste 45 minuten hadden, bleven nog meer grote kansen op een doelpunt uit.

Athletic kwam op zijn beurt amper in de buurt van het doelgebied van Marc-André ter Stegen en beperkte zich, noodgedwongen, tot tegenhouden. Toch kwam Barcelona na een minuut of elf goed weg toen Iñigo Martínez na een verre vrije trap toch de punt van zijn voet tegen de bal kreeg en zijn poging maar net langs de linkerbovenhoek ging. Barcelona begon vol energie aan de tweede helft en Athletic bleef alleen dankzij Unai Simón overeind. De doelman van de Basken maakte indruk met reddingen op pogingen van achtereenvolgens Griezmann, Pedri en Sergio Busquets.

Simón kon echter niet voorkomen dat Barcelona, met Sergiño Dest in de basiself, na nog geen uur spelen de weg naar de 31e Copa del Rey in de clubgeschiedenis vond. Na een uitstekende pass van De Jong vanaf de rechterkant tekende Griezmann bij de eerste paal voor de 0-1. Drie minuten later was het de Nederlander die de voordelige marge verdubbelde: Messi kwam niet bij een voorzet van Jordi Alba, maar De Jong dook en kopte de bal in de doelmond in het doel van Athletic.

Marcelino wijzigde het elftal van Athletic op drie plaatsen, maar het mocht niet baten. Na 68 minuten kwam Barcelona op 0-3 en wederom had De Jong een aandeel. Messi combineerde erop los met de Oranje-international, ontdeed zich van Unai Núñez en schoot zijn eerste van de avond binnen. Vier minuten later sloeg de connectie Alba-Messi toe: de vleugelverdediger zag hoe Messi uit zijn pass de 0-4 maakte. Voor Athletic is het verliezen van de finale een hard gelag. Exact twee weken geleden verloren de Basken op dezelfde plek immers ook al de alsmaar uitgestelde eindstrijd van vorig seizoen tegen Real Sociedad: 0-1.