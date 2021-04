Ajax wacht in spanning af; Naci Ünüvar reageert op Instagram

Zaterdag, 17 april 2021 om 21:17 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ajax verwacht begin volgende week te weten hoe ernstig de knieblessure is die Naci Ünüvar heeft opgelopen, zo meldt De Telegraaf zaterdagavond. Het zeventienjarige talent van Jong Ajax raakte vrijdagavond ogenschijnlijk ernstig geblesseerd in de 3-0 nederlaag tegen FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie.

Ünüvar verdraaide kort voor rust zijn knie op het kunstgras. Hij strompelde huilend van het veld, begeleid door enkele leden van de staf van Jong Ajax. “Je moet op je sterkst zijn als je je het zwakste voelt”, schreef Ünüvar zaterdag op Instagram.

Na het uitvallen van Ünüvar in de 41e minuut ging het mis voor Jong Ajax in Eindhoven. Het team van trainer Mitchell van der Gaag kreeg na rust drie doelpunten om de oren. De verwachting is dat het seizoen van Ünüvar in ieder geval voorbij is.

Ünüvar is op Youri Regeer, Neraysho Kasanwirjo en Enric Llansana na de speler die dit seizoen de meeste wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelde. In 29 duels was hij goed voor 7 doelpunten en 1 assist.