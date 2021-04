Hakim Ziyech schiet Chelsea naar vierde FA Cup-finale in vijf jaar tijd

Zaterdag, 17 april 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:33

Chelsea heeft zich zaterdagavond verzekerd van de finale van de FA Cup. De ploeg van manager Thomas Tuchel was op een leeg Wembley met 1-0 te sterk voor Manchester City, dat daarmee de eerste prijs van het seizoen in rook op zag gaan. Hakim Ziyech eiste een hoofdrol voor zich op met de enige treffer van de wedstrijd, nadat in beginfase van het duel al een treffer van de aanvaller werd afgekeurd. De tegenstander van Chelsea komt uit de andere halve finale tussen Southampton en Leicester City, die zondagavond wordt afgewerkt. Voor City is het zaak om zich te focussen op de drie prijzen die nog in het verschiet liggen, te beginnen met de EFL Cup, die volgende week in de wacht kan worden gesleept ten koste van Tottenham Hotspur.

Een opvallende afwezige bij Chelsea, daar Tuchel geen plek in de wedstrijdselectie had ingeruimd voor Tammy Abraham. De aanvaller, die met vier treffers nota bene topscorer is in het FA Cup-toernooi dit seizoen, is onder de Duitse oefenmeester op het tweede plan terechtgekomen. Ziyech genoot wel een basisplek en liet zich al vroeg in de wedstrijd gelden, toen hij na zeven minuten aan het einde stond van een fraaie Chelsea-aanval. De voormalig Ajacied schoot van dichtbij raak op aangeven van Timo Werner, maar zag hoe Mike Dean de treffer afkeurde wegens buitenspel.

Beide ploegen wisten in de eerste helft geen vuist te maken. De grootste kansen waren voor Chelsea. Na ruim een kwartier spelen gaf Ziyech de bal op rechts mee aan Reece James, waarna de rechtervleugelverdediger een afgemeten voorzet in huis had op Ben Chilwell. De linksback had bij de tweede paal alle tijd en ruimte om uit te halen, maar besloot het ineens te doen en raakte het zijnet. Diezelfde combinatie deed zich na een half uur spelen wederom voor, ware het niet dat dit keer James te veel tijd nodig had om tot een goed schot te komen. City stelde in het eerste bedrijf bijzonder teleur en leek de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Borussia Dortmund nog in de benen te hebben.

In de tweede helft kreeg City al snel een flinke tik te verwerken, toen Kevin De Bruyne na drie minuten geblesseerd naar de kant moest. De aanvoerder leek zich te verstappen in een duel met N'Golo Kanté en moest zich laten vervangen door Phil Foden. Chelsea nam niet veel later de leiding. Werner werd aan de linkerkant de diepte ingestuurd, doelman Zack Steffen twijfelde en hielp de ploeg van Tuchel daarmee in het zadel. De breedtepass van Werner kon vervolgens door Ziyech eenvoudig in het lege doel worden geschoven: 1-0. Het betekende voor Werner alweer de negentiende treffer van het seizoen waar hij direct bij betrokken was, het hoogste aantal van alle spelers bij Chelsea.

Terwijl City op jacht ging naar de gelijkmaker, kreeg Ziyech een uitgelezen mogelijkheid om het duel in het slot te gooien. Na een prima loopactie ontsnapte hij aan de aandacht van Brahim Díaz, maar zag hij zijn inzet ternauwernood gekeerd worden door Steffen. Ook een inzet van Werner kon door de doelman van City onschadelijk worden gemaakt. Ziyech werd vervolgens tien minuten voor tijd naar de kant gehaald door Tuchel en zag vanaf de tribune hoe zijn ploeg de zege over de streep trok.