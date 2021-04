Nieuwe foto's Virgil van Dijk bieden Oranje hoop in aanloop naar EK

Zaterdag, 17 april 2021 om 18:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:25

Virgil van Dijk is terug op het trainingsveld en traint weer met een bal, zo blijkt uit de foto’s die Liverpool zaterdag heeft geüpload op zijn website. Daarnaast heeft manager Jürgen Klopp op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Leeds United van komende maandag een update gegeven over de situatie van 29-jarige verdediger. “Hij ligt op koers”, aldus de oefenmeester.

Van Dijk werkt al sinds oktober aan het herstel van een zware knieblessure die hij in oktober opliep in het duel met Everton (2-2). Hoewel er geen concrete duur van zijn herstelperiode is uitgesproken, vindt Klopp dus dat de revalidatie van zijn pupil voorspoedig verloopt. Kort na de persconferentie van de manager publiceerde Liverpool op de clubsite enkele foto’s van een training van Van Dijk, die zelf de afbeeldingen ook deelde op Twitter en Instagram.

Of de positieve vorderingen betekenen dat de centrale verdediger al op het EK in actie kan komen, is vooralsnog onduidelijk. Vorige maand liet Klopp weten dat hij de kans niet groot acht dat Van Dijk komende zomer namens Oranje al wedstrijden afwerkt. "Het is natuurlijk niet mijn beslissing, of Virgil wel of niet naar het EK gaat. Maar met de informatie die ik op dit moment heb, zeg ik dat het niet heel waarschijnlijk is”, zei de manager van the Reds.

Ook Frank de Boer liet zich in maart al uit over de mogelijkheid dat de 38-voudig international erbij is op het EK. “Alles wat hij kan bijdragen aan Liverpool en eventueel aan ons, zou een bonus zijn. Hij gaat het veld op en dus kunnen er allemaal tegenslagen komen. En als hij tegenslagen krijgt kan het betekenen dat hij geen wedstrijden voor Liverpool kan spelen. Dan kan ik me voorstellen dat ze daar zeggen: 'Leuk en aardig, maar ga jij je maar richten op volgend seizoen.’”, besloot De Boer.