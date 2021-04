Woedende fans Charleroi uiten onvrede met veldbestorming op laatste speeldag

Zaterdag, 17 april 2021 om 18:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:08

Supporters van Charleroi hebben zaterdag het veld van hun club bestormd voor aanvang van de wedstrijd tegen KAS Eupen. Het duel tussen de nummers twaalf en dertien van de Belgische Pro League, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, zou om half zeven van start gaan, maar daar hebben de fans van Charleroi een stokje voor gestoken. Ze zijn niet tevreden over de resultaten van hun club en eisten een gesprek met algemeen directeur Mehdi Bayat.

Een groep supporters verzamelde zich 's middags om één uur voor het stadion, nadat de Storm Ultras online een oproep plaatste om supporters bij elkaar te krijgen. Na buiten een aantal spandoeken te hebben ontvouwd, trok de groep niet veel later het stadion in, waar het veld werd betreden en een dreigende situatie ontstond. De groep verzamelde zich rond de spelerstunnel, waar een gesprek met Bayat werd geëist. Bayat is de Iraanse zakenman die sinds 2010 de leiding heeft over de huidige nummer twaalf van de Pro League.

?? A l'heure actuelle, le terrain de Charleroi est toujours occupé, la rencontre aura-t-elle lieu? ?? @frangaritte #CHAEUP pic.twitter.com/mXiqv5WZo1 — Ma Pro League (@MaProLeague) April 17, 2021

Woensdag nodigde het bestuur van de club al enkele vertegenwoordigers van alle officiële supportersclubs uit om de gemoederen te bedaren. "Die bijeenkomst was openhartig, levendig en constructief", liet de club na afloop weten. "De supporters konden hun ongenoegen uiten over een seizoen dat unaniem kan worden bestempeld als de grootste sportieve mislukking sinds de terugkeer naar het hoogste niveau." Het gesprek kon de plannen van enkele heethoofden echter niet tegenhouden. Ondanks een oproep van de club om niet naar het stadion te komen, trokken enkele honderden fans voor het duel met Eupen samen naar het Stade du Pays om hun beklag te doen.

Charleroi begon ijzersterk aan het seizoen en wist de eerste zes duels in winst om te zetten, maar heel lang kon de ploeg van trainer Karim Belhocine niet genieten van de schijn van een titelkandidaat. Nog voor het nieuwe jaar intrad volgde een flinke inzinking en inmiddels wacht de ploeg al acht wedstrijden op rij op een overwinning. Charleroi greep op die manier zelfs naast de plekken die aan het einde van de rit recht geven op het spelen van play-offs voor de Conference League. Vorig seizoen eindigde Charleroi nog knap als derde, alvorens de competitie na 29 wedstrijden werd stilgelegd wegens het coronavirus.