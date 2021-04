Weghorst scoort ook tegen Bayern München; Huntelaar veroorzaakt penalty

Zaterdag, 17 april 2021 om 17:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:48

Bayern München heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van RB Leipzig. Daags na de doelpuntloze remise van de nummer twee tegen TSG Hoffenheim (0-0) won het team van Hansi Flick met 2-3 bij VfL Wolfsburg, waar Wout Weghorst zijn negentiende treffer in de competitie maakte. Bayern heeft, met nog vijf speeldagen te gaan, een voorsprong van zeven punten. Schalke 04 ging tegelijkertijd keihard onderuit bij SC Freiburg (4-0), mede door een door Klaas-Jan Huntelaar veroorzaakte strafschop, en ziet directe degradatie uit de Bundesliga steeds dichterbij komen.

VfL Wolfsburg - Bayern München 2-3

Het team van Olivier Glasner begon goed, maar enkele fouten zorgden ervoor dat Bayern in de eerste 45 minuten al de basis voor de overwinning legde. Na voorbereidend werk van Alphonso Davies, die Ridle Baku makkelijk van zich afschudde, tekende Jamal Musiala na een kwartier spelen voor de 0-1. Nog geen tien minuten later viel de 0-2: Leroy Sané kreeg veel te veel ruimte, Koen Casteels zag er niet goed uit bij een bal van David Alaba, waarna Eric Maxim Choupo-Moting profiteerde. Tien minuten voor rust zorgde Wout Weghorst voor de 1-2, waar balverlies van Thomas Müller aan vooraf ging: na een goede actie van Xaver Schlager schoot de Nederlander de bal in de verre hoek achter Manuel Neuer. Twee minuten later kopte Musiala na een voorzet van Müller echter al de 1-3 binnen.

In de eerste tien minuten ging het duel op en neer, met kansen voor Müller en Musiala aan de kant van Bayern. De tiener zag hoe Maxence Lacroix zijn inzet uit de doelmond haalde. De thuisploeg kwam na 54 minuten spelen terug tot 2-3: na een scherpe voorzet van Paulo Otavio vanaf links richting de eerste paal werkte Maximilian Philipp de bal hoog binnen. Het restant van de tweede helft was zeer enerverend omdat Wolfsburg in minimaal een gelijkspel bleef geloven. Ondanks mogelijkheden voor Weghorst en Jérome Roussillon bleef het echter 2-3.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4-0

Het team van Adi Hütter leed zaterdag pas de tweede (!) competitienederlaag van het kalenderjaar. Matthias Ginter zorgde met een rake kopbal bij de eerste paal voor de 1-0 na slechts tien minuten spelen. Borussia Mönchengladbach ontsnapte aan een snelle gelijkmaker toen doelman Tobias Sippel een kopbal van Stefan Ilsanker op de lat tikte. In de tweede helft trokken die Fohlen het duel definitief naar zich toe. Een halve volley van Jonas Hoffman ging onder het lichaam van Kevin Trapp door, Ramy Bensebaini kopte een rebound binnen na een kopbal van Nico Elvedi op de lat na een hoekschop en in de extra tijd bepaalde Hannes Wolf de eindstand. Door de zege blijft Borussia Mönchengladbach nog volop kans maken op Europees voetbal.

SC Freiburg - Schalke 04 4-0

Met Klaas-Jan Huntelaar in de basis keek Schalke al binnen zeven minuten tegen een achterstand aan op bezoek bij Freiburg. Een pass van Benjamin Stambouli kon eenvoudig worden onderschept door Baptiste Santamaria, waarna de middenvelder kon opstomen en de bal breed legde op Lucas Höler. Voor laatstgenoemde was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij af te ronden: 1-0. Freiburg had duidelijk het overwicht in de beginfase en liet de bezoekers geen moment ruiken aan een eventueel resultaat. Halverwege de eerste helft leidde de aanvalsdrang tot een tweede treffer, toen een hoekschop vanaf links bij de tweede paal terechtkwam en Huntelaar met een slaande beweging het gezicht van Roland Sallai raakte. Scheidsrechter Tobias Reichel kende geen mededogen en zag hoe Sallai de strafschop vervolgens zelf benutte: 2-0.

Schalke was in geen velden of wegen te bekennen, wist in de eerste helft geen enkel schot op doel te produceren en moest direct na de pauze een derde tegentreffer incasseren. Na balverlies van Suat Serdar besloot Christian Günter het vanaf de rand van het strafschopgebied maar eens te proberen met een schot in de rechter benedenhoek. Ralf Fährmann had geen antwoord op de inzet van de linkervleugelverdediger en werd voor de derde keer kansloos gelaten. Diezelfde Günter zorgde een kwartier voor tijd voor de eindstand, toen hij op aangeven van Sallai voor zijn tweede van de middag tekende: 4-0. Later op de avond kan nummer voorlaatst 1. FC Köln het gat met Schalke vergroten, mocht de ploeg van nieuwbakken trainer Friedhelm Funkel erin slagen om een resultaat te boeken op bezoek bij Bayer Leverkusen.

FC Augsburg - Arminia Bielefeld 0-0

Vanaf de bank moesten Michel Vlap en Mike van der Hoorn toezien hoe de thuisploeg het betere van het spel had. Augsburg, met Jeffery Gouweleeuw in de basis, trof met Bielefeld zijn favoriete tegenstander. André Hahn dacht al na acht minuten spelen voor de openingstreffer aan te tekenen, maar zag hoe zijn inzet van dichtbij ternauwernood kon worden geblokt. Aan de andere kant zorgde Andreas Voglsammer namens Bielefeld voor het grootste gevaar. De aanvaller werd in kansrijke positie aangespeeld, maar was onnauwkeurig in de afronding en zag zijn inzet rakelings over de lat gaan. In de tweede helft ging Augsburg nog nadrukkelijker op zoek naar een doorbraak en kreeg de ploeg in de persoon van Ruben Vargas de uitgelezen mogelijkheid om het duel alsnog naar zich toe te trekken, maar de middenvelder stuitte op doelman Stefan Ortega.

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 2-1

De wedstrijd kwam langzaam op gang in de Duitse hoofdstad, maar bij de eerste serieuze mogelijkheid was het meteen raak. Christopher Trimmel ontving de bal in de buurt van de achterlijn en bezorgde een uitstekende voorzet bij de tweede paal, waar Grischa Prömel perfect gepositioneerd stond om namens Union Berlin, waar de geblesseerde Sheraldo Becker ontbrak, de 1-0 binnen te knikken. De voorsprong werd op slag van rust verder uitgebouwd. Wederom was er een glansrol weggelegd voor Trimmel. Met een scherpe voorzet vanaf de rechterkant bediende de aanvoerder Petar Musa, die van dichtbij de 2-0 binnengleed. Vier minuten na de pauze deed Stuttgart nog wel wat terug. Sasa Kalajdzic bezorgde een pass op maat bij Philipp Förster, die van binnen het zestienmetergebied op koelbloedige wijze de 2-1 eindstand op scorebord zette.