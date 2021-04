Tim Krul met Norwich City na één jaar afwezigheid terug in de Premier League

Zaterdag, 17 april 2021 om 15:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:14

Norwich City keert na één jaar afwezigheid terug in de Premier League. De ploeg van doelman Tim Krul had zaterdagmiddag aan puntenverlies van de concurrenten voldoende om promotie naar het hoogste niveau veilig te stellen. Swansea City kwam als nummer drie niet voorbij Wycombe Wanderers (2-2), terwijl Brentford zich met een 1-1 gelijkspel verslikte in Millwall. Daardoor is Norwich verzekerd van plek twee. De nummers één en twee uit de Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League.

Norwich kon het vonnis zaterdagavond op eigen houtje voltrekken, als de ploeg in huis aantreedt tegen Bournemouth, maar door het puntenverlies van Brentford en Swansea is de ploeg van trainer Daniel Farke al voor aanvang van de officiële promotiewedstrijd verzekerd van een terugkeer naar het hoogste Engelse niveau. Swansea keek binnen vijf minuten na rust tegen een 0-2 achterstand aan tegen Wycombe Wanderers, maar kon een nederlaag nog wel voorkomen in de slotfase. Brentford had in eigen huis het betere van het spel tegen Millwall, maar bleef desondanks steken op een doelpuntloos gelijkspel.

De voorsprong van Norwich op Swansea bedraagt nu veertien punten met nog vier wedstrijden te gaan. Vanavond kan dat gat dus nog vergroot worden door The Canaries. De achterstand van Brentford bedraagt zestien punten. Beide ploegen zijn zeker nog niet uitgeschakeld om promotie naar de Premier League, daar de achterstand op nummer twee Watford slechts zes en acht punten bedraagt. Watford ging zaterdagmiddag verrassend onderuit tegen Luton Town, dat in eigen huis met 1-0 te sterk was. Bovendien eindigde Watford het duel met tien man door een indirecte rode kaart van Kiko.

Norwich degradeerde vorig jaar als nummer laatst naar de Championship na slechts 21 punten te hebben verzameld in 38 wedstrijden. Een niveau lager draaide de ploeg het hele seizoen bovenin mee en bleef het de laatste dertien wedstrijden zelfs ongeslagen. Krul geldt als vaste waarde tussen de palen, maar moest voor de winterstop wel een groot aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens blessureleed. Zijn goede vorm leidde in oktober vorig jaar tot een terugkeer bij het Nederlands elftal, waar hij in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico (0-1 verlies) na vijf jaar zijn rentree genoot.