Cristiano Ronaldo moet topper van zondagmiddag laten schieten

Zaterdag, 17 april 2021 om 14:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:39

Cristiano Ronaldo kan zondag niet meespelen in de uitwedstrijd van Juventus tegen Atalanta. De aanvaller kampt met een spierblessure, zo heeft coach Andrea Pirlo daags voor het duel in Bergamo laten weten. Ronaldo liep de blessure vorige week zondag op in de 3-1 overwinning op Genoa.

“Hij kon deze week op de training niet voluit gaan”, vertelde Pirlo in gesprek met Italiaanse media. “We nemen dan ook geen risico’s. Paulo Dybala zal in zijn plaats starten.” De hoop is dat Ronaldo snel herstelt en komende woensdag weer een rol kan spelen in de thuiswedstrijd tegen Parma. De 36-jarige Ronaldo staat na 27 duels in de Serie A op liefst 25 goals, vier meer dan Romelu Lukaku van Internazionale.

De komende weken staan voor Juventus in het teken van het veiligstellen van een ticket voor de Champions League, daar de prolongatie van de landstitel een utopie lijkt. Inter heeft, met nog acht speeldagen te gaan, liefst twaalf punten meer. De strijd om de toegangsbewijzen voor de Champions League is des te spannender, daar het verschil op de ranglijst tussen nummer twee AC Milan en nummer zeven AS Roma slechts negen punten is.

De onderlinge verschillen achter Inter zijn zodoende klein. Juventus heeft maar een punt meer dan Atalanta en slechts twee punten meer dan Napoli, dat met de huidige vijfde plaats genoegen zou moeten nemen met deelname aan de groepsfase van de Europa League. Nummer zes Lazio, dat zeven punten minder heeft dan Juventus, zou instromen in de kwalificatiecyclus voor de Conference League.