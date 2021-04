Duizenden fans van Vitesse zwaaien spelersbus uit bij GelreDome

Zaterdag, 17 april 2021 om 13:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:35

Duizenden supporters hebben zaterdag de spelersbus van Vitesse bij GelreDome uitgezwaaid. De bus is vertrokken richting Rotterdam, waar zondag, in de Kuip, vanaf 18.00 uur de finale van de TOTO KNVB Beker plaatsvindt tegen Ajax. Met fakkels, rook en gezang liet de achterban zien Vitesse te steunen richting de eindstrijd.

De sfeer bij het stadion was uitgelaten, al werd de verplichte anderhalve meter afstand daarbij vaak niet in acht genomen. Vitesse huurde extra stewards in om de mensen uit elkaar te laten blijven. “Maar het is toch moeilijk in deze tijd, dat zie je. Het is lastig, daar heeft iedereen mee te maken”, vertelde directeur Pascal van Wijk aan Omroep Gelderland. “We hopen dat iedereen gauw een prik krijgt en dat er weer meer mag. We snakken er allemaal naar onze jongens aan te moedigen.”

Van Wijk vindt de steun van de voorbije dagen ‘hartverwarmend’. “Mooi om te zien, zeker in deze tijd. We kunnen niet met 18.000 man naar De Kuip toe. Dit compenseert het niet, maar je probeert toch wat te regelen.” De binnenstad van Arnhem is geelzwart gekleurd en diverse straten zijn van voor naar achter in de clubkleuren van Vitesse versierd.

