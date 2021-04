Vermoedelijke opstellingen Ajax - Vitesse: AD rekent niet op Neres

Zondag, 18 april 2021 om 06:00 • Yanick Vos • Laatste update: 09:05

Vitesse kan de TOTO KNVB Beker zondag (aftrap 18.00 uur) voor de tweede keer in de clubgeschiedenis winnen, Ajax zal proberen de twintigste ‘dennenappel’ aan het prijzenkabinet toe te voegen. Op papier zijn de Amsterdammers de favoriet, maar in het bekertoernooi is alles mogelijk. Vitesse reist dan ook vol vertrouwen af naar De Kuip. De Arnhemmers beginnen fris aan het duel, in tegenstelling tot Ajax. De ploeg van Erik ten Hag kwam donderdagavond nog in actie in Rome. Ajax zal getergd aan de aftrap verschijnen na de uitschakeling in de Europa League.

Ajax stapte donderdagavond gefrustreerd van het veld in het Stadio Olimpico. De opdracht was vooraf duidelijk: winnen met twee doelpunten verschil. Na de 0-1 van Brian Brobbey leek Dusun Tadic de score te verdubbelen. Op advies van de VAR werd het doelpunt afgekeurd omdat Nicolás Tagliafico een overtreding had gemaakt. Het werd uiteindelijk 1-1 door een doelpunt van Edin Dzeko. Waar Ajax in de race was op drie fronten, blijven er twee over. Zondagavond kan de eerste prijs van het seizoen gepakt worden. Opnieuw is de opdracht duidelijk: winnen van Vitesse.

In Arnhem wordt reikhalzend uitgekeken naar de finale. In het seizoen 2016/17 werd voor het eerst in de clubgeschiedenis het bekertoernooi gewonnen. Vijf jaar later gaat Vitesse op voor de tweede bekerwinst. In aanloop naar de bekerfinale wil trainer Thomas Letsch niets aan het toeval overlaten. Normaal gesproken traint Vitesse op sportcomplex Papendal. Om mogelijke spionnen van Ajax weg te houden, werd deze week getraind in GelreDome, zo meldde de Gelderlander vrijdag. Op weg naar de eindstrijd in Rotterdam keek Letsch samen met Remko Pasveer tijdens een persconferentie vooruit. De keeper gaf aan dat hij en zijn selectie inspiratie kunnen halen uit de dubbele confrontatie tussen Ajax en AS Roma.

“We hebben kunnen zien dat een beter team kan verliezen, zelfs in een tweeluik, wat nog moeilijker is. Dat geeft ons vertrouwen dat wij daarvoor ook kunnen zorgen”, aldus Pasveer. Ook Letsch beseft dat Vitesse allesbehalve kansloos is. “Ajax is zonder enige twijfel de beste ploeg van Nederland, maar in één wedstrijd is alles mogelijk”, wordt de trainer geciteerd door De Telegraaf. “Als we tien keer tegen Ajax spelen, geloof ik niet dat we vaker winnen dan verliezen. Maar we zijn wel in staat om een wedstrijd van Ajax te winnen.” Letsch heeft afgelopen week gemerkt dat de bekerfinale leeft in Arnhem. “Je ziet overal geel-zwarte vlaggen en Vitesse-posters voor de ramen en ik heb de filmpjes gezien van het vuurwerk op de brug. Dat laat zien dat het enorm leeft in de stad en doet bij mij persoonlijk ook de bekerkoorts oplopen. Je voelt dat het iets speciaals is voor de club en de stad. En dat gevoel zie ik terugkomen op de trainingen.”

Een sfeeractie van de Vitesse-fans eerder deze week.

Waar Vitesse zich een week lang heeft kunnen opladen voor de finale, is Ajax herstellende van de wedstrijd van afgelopen donderdag. Na de uitschakeling in de Europa League gaf Ten Hag zijn selectie geen tijd om te treuren. “Ik heb m’n spelers dat voorgehouden, omdat de finale van de KNVB Beker lonkt en die wedstrijd alle focus verdient. Daarin valt namelijk een prijs te winnen. Het betekent niet dat niemand teleurgesteld mag zijn over het resultaat tegen AS Roma, alleen mag het niet blijven hangen”, gaf de trainer aan. Aanvoerder Tadic gaf aan dat hij niet blijft hangen bij de uitschakeling in Europa. “Het komt hard aan, maar we zijn professionals, winnen en verliezen hoort erbij en nu telt alleen de volgende wedstrijd. Die tegen Vitesse om de beker. In de top moet je kunnen schakelen. Wij zijn Ajax. Elk duel is belangrijk en dit is we een hele speciale. Een finale. Die wil je iedereen winnen.”

Blessures

Aan de kant van Ajax zeer waarschijnlijk Sean Klaiber. Zijn afwezigheid is een hard gelag voor de rechtsback, die vorig jaar in de halve finale tegen Ajax geel pakte en daardoor geschorst was voor de finale. Nu lijkt hij er opnieuw niet bij te zijn, dit keer door een blessure die hij donderdag opliep tegen Roma. Het zou de derde keer in zijn loopbaan zijn dat Klaiber een bekerfinale moet missen, want in 2016 was dat ook al het geval door een blessure. Devyne Rensch is fit nadat hij vorig weekend uitviel tegen RKC Waalwlijk, terwijl Mazraoui mogelijk ook weer terugkeert in de wedstrijdselectie. De Marokkaans international stond maanden aan de kant met problemen aan zijn zichtvermogen. Ten Hag moet het verder stellen zonder Daley Blind (geblesseerd) en André Onana (geschorst).

Vitesse moet het stellen zonder Patrick Vroegh. De middenvelder, die vorig weekend tegen ADO Den Haag (0-0) de gehele tweede helft meedeed, is mogelijk tot het eind van het seizoen uitgeschakeld door een hamstringblessure. Maximilian Wittek trainde deze week vanwege een schouderblessure enkele keren apart van de groep, maar is wel fit. Danilho Doekhi liet het duel van vorig weekend met ADO uit voorzorg aan zich voorbij gaan en is fit voor het duel met Ajax.

Uitreiking beker

De aanvoerder van de winnende bekerfinalist krijgt de trofee zondag niet uitgereikt van een clubicoon, meldt De Telegraaf. Normaliter wijzen de twee finalisten ieder een clubcoryfee aan die de 'Dennenappel' overhandigt aan de winnende aanvoerder, maar vanwege de coronacrisis moet de aanvoerder van de winnende ploeg de beker dit jaar zelf van het podium pakken.

Vermoedelijke opstellingen

Behalve Klaiber lijkt het erop dat alle spelers van Ajax blessurevrij uit het duel met Roma zijn gekomen. Ten Hag vangt het wegvallen van de rechtsback op met de terugkeer van Rensch. Jurriën Timber krijgt in het centrum opnieuw het vertrouwen van het Algemeen Dagblad De terugkeer van Sébastien Haller gaat volgens de krant ten koste van David Neres. Tadic start vanaf links, Antony naar verwachting vanaf de rechterflank.

De vermoedelijke opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Letsch kiest al het hele seizoen voor het 3-5-2-systeem en lijkt dat weer te gaan doen. Ten opzichte van het competitieduel met ADO Den Haag (0-0) van vorige week lijkt verdediger Alois Oroz zijn basisplek kwijt te raken aan Danilho Doekhi, zo verwacht de Gelderlander. Bazoer en Doekhi nemen het achterin bij Vitesse op tegen hun voormalige werkgever.

De vermoedelijke opstelling volgens de Gelderlander.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja, Openda.