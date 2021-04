Wim Kieft: ‘Je kan die jongen niet kwalijk nemen dat Ajax hem haalt’

Zaterdag, 17 april 2021 om 10:23

Wim Kieft is niet verrast door de uitschakeling van Ajax in de Europa League door AS Roma. De oud-spits schrijft in zijn column in De Telegraaf dat het een illusie is dat Ajax vast de aansluiting vindt met de Europese top. “Getuige de financiële mogelijkheden en vooral onmogelijkheden weet je dat Ajax het aflegt tegen de Europese top. Zij beroven je van je toptalenten en vervolgens mis je de financiële armslag om spelers van hetzelfde topniveau terug te kopen”, aldus Kieft.

Volgens Kieft is moeilijk je handhaven in de eindfase van de Champions League zolang de aanwas van toptalenten als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek uitblijft. “Ajax’ toekomst ligt meer in de tweede fase van de Europa League dan Champions League. Hoewel daarin grootmachten meedoen als Manchester United en AS Roma. Waar de Romeinen jaarlijks 95 miljoen euro televisiegeld bijschrijven daar moet Ajax genoegen nemen 10 procent daarvan.” Kieft signaleert dat Ajax ‘voetballend heeft veel ingeleverd’ en wijst op het verschil tussen een middenveld bestaande uit De Jong, Ziyech en Van de Beek en het huidige middenrif Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Edson Álvarez.

“In zo’n geval laat het gemis van Daley Blind zich extra voelen. Hij is iemand die het ritme en tempo van de wedstrijd bepaalt, als geen ander zelf tussen de linies kan spelen en anderen tussen de linies kan bedienen. Zo ver is Gravenberch nog lang niet en Klaassen lukt het evenmin om het verschil te maken op kwartfinaleniveau in Europa. Alvarez te zien worstelen, is sowieso pijnlijk”, constateert Kieft. Hij vindt het eveneens veelzeggend dat Ajax in Rome moest terugvallen op Sean Klaiber, die de geschorste Devyne Rensch verving.

“Je kan die jongen niet kwalijk nemen dat Ajax hem haalt. Toch hou je continu je hart vast iedere keer als hij aan de bal komt. Noussair Mazraoui, Devyne Rensch en Jurriën Timber zijn veel beter en dan liep daar vorig seizoen Sergiño Dest nog rond”, schrijft Kieft. Hij vindt dat David Neres en Antony al een tijdlang ‘niet thuis geven’. “Antony is geen schim meer van de buitenspeler van de eerste maanden. Offensief moet alles bij Ajax komen van Dusan Tadic – hij schoot de bal bij z’n afgekeurde goal trouwens knap in – en dat maakt het elftal kwetsbaar. Eigenlijk is hij op alle drie de posities voorin de beste Ajacied.”