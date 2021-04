‘Ajax wil Barcelona beroven van oogappel van Ronald Koeman’

Zaterdag, 17 april 2021 om 09:49 • Chris Meijer • Laatste update: 10:03

Ajax is in de markt voor Nico González, zo weet AS te melden. De Amsterdammers hebben de negentienjarige defensieve middenvelder, die dit seizoen veel indruk maakt in Barcelona B, volgens de Spaanse sportkrant een plek in de eerste selectie voor volgend seizoen aangeboden. Barcelona is zelf echter ook bezig om zijn aflopende contract te verlengen en volgens Sport is men in Catalonië optimistisch gestemd over die onderhandelingen.

González is de zoon van Francisco Javier González Pérez - kortweg Fran, oud-speler van Deportivo La Coruña en voormalig jeugdtrainer bij Barcelona - en een product van La Masia. Dit seizoen speelt de jonge middenvelder zijn wedstrijden in Barcelona B, voor wie hij voorlopig twintig keer in actie kwam. AS schrijft dat Ronald Koeman ‘een van de grootste fans’ van González is, terwijl hij binnen Barcelona wordt beschouwd als de natuurlijke opvolger van Sergio Busquets. De Catalanen willen zijn aflopende contract dan ook graag verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

La Voz de Galicia schrijft dat Pere Guardiola, de broer van Pep en zaakwaarnemer van González, reeds een gesprek heeft gevoerd met de technisch eindverantwoordelijken Mateu Alemany en Ramon Planes. Barcelona heeft González een driejarig contract voorgeschoteld en is tevens van plan om hem volgend seizoen al te betrekken bij het eerste elftal, in ieder geval door hem dagelijks te laten meetrainen. González kan zijn wedstrijden dan nog spelen in Barcelona B, dat uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal.

Barcelona is optimistisch na de gesprekken met González, ondanks dat er meer kapers op de kust zijn. Naast Ajax zou ook Manchester City de jeugdinternational van Spanje op de korrel hebben. Ajax zou hem zelfs beloofd hebben dat hij volgend seizoen deel kan uitmaken van de eerste selectie. Barcelona zou echter ver willen gaan om González binnenboord te houden, waardoor het op dit moment niet aannemelijk is dat hij naar Amsterdam zal verkassen.