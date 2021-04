Kenneth Vermeer verlaat LAFC nog geen 24 uur voor begin van competitie

Zaterdag, 17 april 2021 om 09:07 • Chris Meijer • Laatste update: 09:26

Kenneth Vermeer heeft Los Angeles FC per direct achter zich gelaten, zo communiceert de Amerikaanse club via de officiële kanalen. LAFC schrijft in een bericht op zijn website dat het doorlopende contract van de 35-jarige doelman in onderling overleg beëindigd is. Vermeer speelde sinds januari 2020 in de Major League Soccer.

De timing van het vertrek van Vermeer is redelijk opvallend, daar LAFC in de nacht van zaterdag op zondag (00.00 uur Nederlandse tijd) zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Austin afwerkt. Trainer Bob Bradley had nog geen eerste doelman aangewezen voor het nieuwe seizoen, maar het had er alle schijn van dat Pablo Sisniega de concurrentiestrijd van Vermeer ging winnen en dat de Nederlandse sluitpost derhalve weinig aan spelen zou toekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het vertrek van Vermeer komt er nu een plek vrij voor een buitenlandse speler vrij in de selectie van LAFC. De Amerikaanse transferwindow is nog tot 1 juni geopend. Vermeer werd door LAFC ruim een jaar geleden overgenomen van Feyenoord. In zijn eerste, en naar nu blijkt enige, jaar in Los Angeles keepte de vijfvoudig Oranje-international zeven officiële wedstrijden. Vermeer moest het vorig seizoen ook geregeld stellen met een plek op de reservebank, doordat Bradley onder de lat koos voor Sisniega.