‘Stellig Liverpool wil ‘Mesut Özil-blunder’ voorkomen met Wijnaldum’

Zaterdag, 17 april 2021 om 08:45

Georginio Wijnaldum lijkt op weg naar de uitgang bij Liverpool. De Liverpool Echo schrijft dat de regerend kampioen van Engeland niet van plan is om te voldoen aan de eisen van de dertigjarige middenvelder in de onderhandelingen over het verlengen van zijn aflopende verbintenis. De regionale Engelse krant stelt dat Liverpool een ‘Mesut Özil-blunder’ wil voorkomen en daarom niet voornemens is het aanbod te verhogen.

Arsenal verlengde in 2018 het contract van Özil tot medio 2021. Mede doordat the Gunners zich eerder door zijn contractsituatie genoodzaakt zagen om afscheid te nemen van Alexis Sánchez, werd voldaan aan de exorbitante eisen van Özil. De Duitse aanvallende middenvelder raakte echter uit de gratie en speelde de eerste helft van dit seizoen geen wedstrijd, terwijl hij wel een weeksalaris van circa 400.000 euro opstreek. Uiteindelijk vertrok hij in januari transfervrij naar Fenerbahçe, waardoor Arsenal ook nog eens een gigantisch verlies leed op de in 2013 aan Real Madrid betaalde transfersom van 63 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool wil een dergelijk scenario voorkomen en is daarom niet van plan om de eisen van Wijnaldum in te willigen. De Oranje-international wil naar verluidt graag waardering terugzien in het contractaanbod van Liverpool, wat eveneens een verhoging van zijn weeksalaris van 104.000 euro inhoudt. The Reds hebben niet de intentie om dit bedrag te verhogen en het contractaanbod dat Liverpool maanden geleden deed, zou door zijn entourage ‘lauw’ zijn ontvangen. Er wordt benadrukt dat Liverpool niet de rijkdom van Manchester City, Manchester United of Chelsea heeft en daarom voorzichtig moet omspringen met het budget.

De Liverpool Echo schrijft eveneens dat Liverpool een contractverlenging van vier jaar te lang vindt voor een speler ‘die niet beter zal worden’. Het ligt daardoor voor de hand dat Wijnaldum aan het einde van het seizoen transfervrij zal vertrekken, tenzij een van de twee partijen toch nog bereid is om water bij de wijn te doen. Wijnaldum werd de voorbije tijd gelinkt aan onder meer Paris Saint-Germain, Internazionale en Barcelona en mag sinds januari officieel onderhandelen met andere clubs. De middenvelder speelde sinds zijn komst van Newcastle United in 2016 voor 27,5 miljoen euro 230 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 16 assists.