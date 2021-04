PSV kan door kapitaalinjectie van 50 miljoen ‘stap verder’ op de transfermarkt

Zaterdag, 17 april 2021 om 08:07 • Laatste update: 08:08

Er kwam vrijdagavond naar buiten dat PSV een kapitaalinjectie van circa vijftig miljoen euro tegemoet kan zien. President-commissaris Robert van der Wallen van BrandLoyalty, die op nummer 39 in de Quote 500 staat, is de grote roerganger achter het investeringsplan. Hij vertelt in een interview met het Eindhovens Dagblad dat PSV op deze manier moet kunnen blijven concurreren met Ajax.

“Ik vind dat wij de laatste jaren te weinig prijzen hebben gewonnen”, begint Van der Wallen. Het plan is om meerdere investeerders bij elkaar te brengen, zoals PSV dat eerder deed met shirtsponsor Metropoolregio Brainport Eindhoven. Daarbij zijn diverse bedrijven uit de regio (VDL, Philips, ASML, BrandLoyalty en de Mandemakers Groep) betrokken. Met de nieuwe investeringsronde moet dertig tot veertig miljoen euro worden opgehaald. Over dat bedrag betaalt PSV een rente van anderhalf procent. Daarnaast neemt PSV een nieuwe hypotheek van rond de twintig miljoen euro op het Philips Stadion.

“Ik wil dat PSV voor het hoogste gaat en niet dat we ooit genoegen nemen met een beetje spelen voor plek drie of vier. Niet dat die cultuur nu leeft bij de club, zeker niet”, zegt Van der Wallen. “We hebben een uitstekend functionerende directie en ik denk dat we met onze trainer Roger Schmidt en zijn staf een geweldig begeleidingsteam hebben. Maar we moeten financieel wel flinke stappen vooruit gaan zetten om verder te komen en ook internationaal mee te blijven spelen. Daarvoor is nu het perfecte moment daar.”

Door de kapitaalinjectie kan er komende zomer al geïnvesteerd worden in de spelersgroep. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat dat de Eindhovenaren al ‘de middelen hadden om flink te investeren’, maar dat men nu ‘een stap verder’ kan gaan. “De daadwerkelijke invulling is aan de directie en trainersstaf”, benadrukt Van der Wallen. “Dat er weer veel staat te gebeuren, is duidelijk. We denken nu buiten het veld een beslissende zet voor de toekomst te doen.”