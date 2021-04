‘Ik heb een mooie tijd gehad bij Ajax, verder heb ik niet veel met die club'

De finale van de TOTO KNVB Beker, die komende zondag op het programma staat, heeft een speciale lading voor Theo Janssen. De oud-middenvelder is Vitessenaar in hart en nieren, maar speelde tijdens zijn carrière ook een seizoen voor Ajax. “Ik hoop natuurlijk dat Vitesse wint. Dat is mijn club en Ajax niet”, zegt Janssen in gesprek met De Telegraaf.

“Ik heb een mooie tijd gehad bij Ajax en het leuk gehad met de spelers en de staf, maar verder heb ik niet veel met die club. Bij Vitesse ben ik alles geweest, van supporter tot speler en nu dan trainer”, legt Janssen uit. Hij is momenteel nog altijd werkzaam bij Vitesse, als trainer van de Onder-18. Vanaf volgend seizoen krijgt Janssen de functie van talentenbegeleider binnen de jeugdopleiding van de Arnhemmers.

“Ik ga aan de slag met talenten uit de hele opleiding, die ik individueel ga begeleiden. Dat kan met onderlinge gesprekken, maar ook door aan te sluiten bij trainingen of gezamenlijk videobeelden te bekijken”, zo legt Janssen zijn nieuwe functie uit. Hij overweegt tevens om in de toekomst het hoogste trainersdiploma te halen. “Voorlopig doe ik dat nog niet, maar als bijvoorbeeld Vitesse aangeeft in mij een toekomstige hoofdtrainer te zien, dan sta ik er zeker voor open om mijn Coach Betaald Voetbal te gaan halen. Ik denk dat ik een goede coach zou kunnen zijn.”

‘Die bekerfinale was zo magisch, ik kan er nog steeds emotioneel van worden’

Janssen complimenteert de huidige trainer Thomas Letsch met het seizoen tot dusver. “Dat hij een systeem heeft gevonden waarin de kwaliteiten van deze groep helemaal tot hun recht komen. En dan specifiek de kwaliteiten van Tannane en Bazoer. Als je die twee samen op het middenveld zet, is dat niet goed voor het team”, stelt Janssen. “Zo’n seizoen moet je bekronen met iets tastbaars, een mooie prijs. Het zou daarom geweldig zijn als het na vier jaar opnieuw lukt om die beker naar Arnhem te halen.”