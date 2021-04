Henk de Jong genoot: ‘Na een tijdje heb ik ze wel gevraagd naar huis te gaan’

Zaterdag, 17 april 2021 om 07:15 • Laatste update: 10:34

SC Cambuur verzekerde zich vrijdagavond dankzij een 4-1 overwinning op Helmond Sport officieus van promotie naar de Eredivisie. Het leidde tot uitzinnige vreugde in Leeuwarden, waar de supporters zich massaal verzamelden voor het stadion. De selectie en staf verscheen even op het bordes om het promotiefeest te vieren met de fans, waarna trainer Henk de Jong hen verzocht om huiswaarts te keren.

“Ik moet dit nu zeggen, en dat is rot, maar jullie moeten nu naar huis gaan. Er komen veel meer feestjes”, sprak De Jong na een tijdje tegen de menigte voor het stadion. “Het is ook apart. Normaal maak je ererondes, maar nu moesten we naar binnen. Ik mag het niet zeggen, maar gelukkig staan er heel veel mensen. Ze moeten straks weer snel naar huis hoor, maar het is nu wel even feest hier. Niet normaal”, gaf de trainer van Cambuur kort na afloop te kennen voor de camera van ESPN.

De spelers van Cambuur vieren feest met de fans! pic.twitter.com/z5Ff17Lddv — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2021

“De steun van supporters was schitterend, overweldigend. Ik heb er kippenvel van. Na een tijdje heb ik ze wel gevraagd naar huis te gaan. Dat hebben ze netjes gedaan. Maar die vreugde zat zo diep, dit was voor niemand tegen te houden. Voor ons niet en de gemeente niet. Na vorig seizoen zaten de emoties zo ontzettend diep. Dit voelt als gerechtigheid”, zo tekende Voetbal International later op uit de mond van De Jong. Hij spreekt van de ‘mooiste dag uit zijn trainersloopbaan’.

“Ik ben enorm trots op mijn ploeg. Dit hebben we te danken aan de ploeg, de staf en de directie. Ik ben super trots dat ik trainer mag zijn van deze geweldige club. Dit is niet normaal, zó goed na de klap van vorig jaar”, zegt De Jong. Door het stopzetten van de competities vanwege de coronapandemie werd er eveneens een streep gezet door promotie en degradatie, waardoor Cambuur en De Graafschap ondanks een forse voorsprong een jaar langer in de Keuken Kampioen Divisie moesten spelen. “Hier hadden we een boek over kunnen schrijven, man. Je hebt Sunderland 'Til I Die, maar wat we hier hebben meegemaakt... Dat geldt overigens ook voor De Graafschap.”

Dat de promotie nu alsnog een feit is, voelt als gerechtigheid voor de spelers. Dat bleek wel toen Erik Schouten direct na afloop van het duel met Helmond voor de camera van ESPN verscheen. De spelers van Cambuur verstoorden dat interview en riepen justice, oftewel gerechtigheid. “We weten allemaal hoe het gelopen is vorig jaar. Je probeert dat het hele jaar weg te houden, maar je merkt dat het er toch uitkomt nu”, zei Schouten. “Ik vind het superknap hoe we het hebben gedaan. Het eerste jaar was het al mooi, het tweede jaar verwachtte iedereen het. Het leek normaal te worden volgens de buitenwacht, maar wij wisten dat we gefocust moesten blijven. Het is echt geweldig.”