Valentijn Driessen maakt melding van belangstelling voor Nicolás Tagliafico

Vrijdag, 16 april 2021 om 23:58 • Jeroen van Poppel

Nicolás Tagliafico staat in de belangstelling van Leeds United, zo meldt Valentijn Driessen vrijdagavond in Veronica Inside. De nummer tien van de Premier League hoopt de 28-jarige linksback van Ajax komende zomer in te lijven. Tagliafico heeft de afspraak met directeur voetbalzaken Marc Overmars dat Ajax in principe meewerkt aan een transfer naar een topcompetitie.

Johan Derksen denkt dat Ajax het gemis van Tagliafico wel kan opvangen. "Neem me niet kwalijk, maar het is een fel backie, en hij werkt hard, maar hij maakt heel veel gekke overtredingen", zegt de analist. "Maar die veelgeroemde jeugdopleiding van Ajax moet toch een linksback kunnen produceren? Die hoef je toch niet voor de hoofdprijs uit Zuid-Amerika te halen? Kom op. Ze hebben nu al twee specialisten op de vleugels (David Neres en Antony, red.) die er niks van bakken. En zo'n speler in Zuid-Amerika heeft vaak vijf personen die eigenaar van zo'n speler zijn, en die moeten allemaal afbetaald worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tagliafico staat tot medio 2023 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. Het is een publiek geheim dat de Argentijn droomt van een transfer naar een topcompetitie, maar het is de vraag of hij Leeds United ziet zitten. In september maakte De Telegraaf bekend dat Tagliafico vorige zomer een transfer naar Bayer Leverkusen van de hand heeft gewezen. De Zuid-Amerikaan speelt sinds januari 2018 voor Ajax en kwam tot nu toe in 135 officiële wedstrijden in actie voor de Amsterdammers.