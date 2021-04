Tottenham baalt van resultaat tegen Everton en maakt zich zorgen om Kane

Vrijdag, 16 april 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:01

Everton en Tottenham Hotspur hebben vrijdagavond in een voetbalgevecht de punten gedeeld. Harry Kane leverde met twee doelpunten een nieuwe topprestatie voor the Spurs, maar door eveneens twee goals van Gylfi Sigurdsson hield Everton een punt over: 2-2. Tottenham zal zich zorgen maken om Kane, die in blessuretijd van de tweede helft uitviel met een enkelblessure. Nummer zeven Tottenham en nummer acht Everton schieten in de strijd om een Champions League-ticket weinig op met een punt.

De eerste kans van de wedstrijd werd in de 23ste minuut door James Rodríguez gecreëerd met een prachtige pass op Richarlison, die recht op Hugo Lloris af schoot. Vier minuten later was het aan de andere kant raak voor Kane, die een halfhoge pass vanaf links schitterend controleerde en met links binnen volleerde: 0-1. Het duurde weer vier minuten voordat Everton terugkwam, toen James werd aangetikt door Sergio Reguilón. Gylfi Sigurdsson schoot de strafschop binnen: 1-1.

In het restant van de eerste helft waren de kansen voor Everton. Na een onderschepping in de opbouw zette Sigurdsson ploeggenoot James aan het werk, die de vingertoppen van Lloris op zijn weg vond. In de blessuretijd kopte Ben Godfrey uit een voorzet van James van dichtbij over. Na rust kwam Tottenham beter voor de dag. Heung-Min Son schoot uit een lastige hoek van dichtbij op de voeten van Jordan Pickford, terwijl een dreigend schot van Tanguy Ndombele afketste en net over ging. Toby Alderweireld zag een kopbal uit een hoekschop op de buitenkant van de paal terechtkomen.

Na de drie kansen voor Tottenham was het de beurt aan Everton, dat eerst een goal van Richarlison afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Na ruim een uur spelen kwam Everton op voorsprong, toen Sigurdsson een voorzet van Richarlison met een halve volley schitterend afmaakte: 2-1. Tottenham slaagde er dankzij Kane in om zes minuten later alweer terug te komen. De spits kreeg de bal na een misverstand tussen Michael Keane en Mason Holgate fortuinlijk voor de voeten en haalde ineens uit: 2-2. Kane was daarna dichtbij met een kopbal, die de buitenkant van de paal toucheerde. In de slotfase had Everton nog kunnen winnen, maar Joshua King schoot op Lloris en Richarlison mikte de rebound wild over.