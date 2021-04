RB Leipzig belandt in zesde minuut van blessuretijd van hemel in hel

Vrijdag, 16 april 2021 om 22:28 • Jeroen van Poppel

RB Leipzig is er vrijdagavond niet in geslaagd om de druk op Bayern München op te voeren. De ploeg van Julian Nagelsmann speelde een teleurstellende wedstrijd tegen TSG Hoffenheim, waarin niet gescoord werd: 0-0. Diep in blessuretijd van de tweede helft werd een treffer van Leipzig-aanvaller Yussuf Poulsen afgekeurd. Koploper Bayern kan zaterdag met een overwinning tegen VfL Wolfsburg een voorsprong van vijf punten nemen op achtervolger Leipzig.

Geen van beide ploegen slaagde er in de eerste helft in om een noemenswaardige kans te creëren. Leipzig had veelvuldig balbezit, maar het tempo was te laag om de defensie van Hoffenheim te kunnen verrassen. Na rust voerde de thuisploeg de druk verder op en volgden wél kansen. Christopher Nkunku stuitte vanbinnen het strafschopgebied op doelman Oliver Baumann, terwijl Tyler Adams een kopbal van dichtbij over het doel stuurde.

Marcel Sabitzer was even later na een mooie aanname dichtbij, maar de middenvelder van Leipzig zag zijn schot van de rand van de zestien rakelings naast suizen. Verderop in de wedstrijd legde Emil Forsberg de bal met het hoofd klaar voor Alexander Sörloth, die van een meter of veertien over schoot. Leipzig dacht in de zesde minuut van de blessuretijd alsnog te winnen, toen Yussuf Poulsen raak kopte uit een hoekschop. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege een handsbal.