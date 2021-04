PSV rekent op gigantische financiële injectie van vijftig miljoen euro

Vrijdag, 16 april 2021 om 20:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:11

PSV haalt dankzij een speciale constructie met investeerders ongeveer vijftig miljoen euro op, zo melden diverse Nederlandse media. De Eindhovenaren hopen met het geld voor een deel het gat met Ajax te kunnen dichten. Een deel van het bedrag mag dan ook in de spelersgroep worden gestoken. Dat kan al in de komende transferperiode.

Het plan is om meerdere investeerders bij elkaar te brengen, zoals PSV dat eerder deed met shirtsponsor Metropoolregio Brainport Eindhoven. Daarbij zijn diverse bedrijven uit de regio (VDL, Philips, ASML, BrandLoyalty en de Mandemakers Groep) betrokken. Met de nieuwe investeringsronde moet dertig tot veertig miljoen euro worden opgehaald. Over dat bedrag betaalt PSV een rente van anderhalf procent. Daarnaast neemt PSV een nieuwe hypotheek van rond de twintig miljoen euro op het Philips Stadion.

President-commissaris Robert van der Wallen van BrandLoyalty, die op nummer 39 in de Quote 500 staat, is de grote roerganger achter het investeringsplan. PSV blijft volledig 'baas in eigen huis' en geeft geen aandelen uit. De club gebruikt het geld om te investeren in bijvoorbeeld het stadion, de faciliteiten op de PSV Campus en de jeugdopleiding, maar ook om spelers te kopen.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad legt in Veronica Inside uit dat de kapitaalinjectie van PSV voor groot belang is. "Ajax is de afgelopen jaren zowel op sportief als financieel vlak weggelopen", stelt Elfrink. "Ajax wordt weer kampioen en daardoor dreigt een soort Bayern München-scenario." De journalist krijgt ook de vraag of PSV het geld gebruikt om bestaande schulden af te lossen. "Dat hangt er bij PSV vanaf. Als er niks meer gebeurt gaat PSV een nettoverlies van 25 miljoen euro draaien. Donyell Malen en Denzel Dumfries zouden nog wel voor 1 juli getransfereerd kunnen worden. Als ze Malen en Dumfries verkopen, dan gaan ze al redelijk richting break-even verwacht ik."