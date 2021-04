NEC beëindigt erbarmelijke reeks in extremis dankzij routinier Barreto

Vrijdag, 16 april 2021 om 19:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:06

NEC Nijmegen heeft vrijdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In De Goffert stond Jong AZ tot de 55ste minuut op een 0-2 voorsprong, die uiteindelijk door NEC werd omgebogen: 3-2. De gevierde man was Edgar Barreto, die in de slotminuut op 36-jarige leeftijd zijn tweede seizoenstreffer aantekende. Aan de stand op de ranglijst verandert er na de eerste Nijmeegse overwinning in vijf wedstrijden overigens niets: NEC blijft zesde met 60 punten, Jong AZ bezet de zeventiende positie met 32 punten.

Vroeg in de wedstrijd dacht Cas Odenthal met een intikker voor de voorsprong van NEC te zorgen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Enkele minuten later kon Jelle Duin namens Jong AZ vrij op doelman Mattijs Branderhorst af, die met zijn voeten redde. In de fase die volgde waren de beste kansen voor NEC. Elayis Tavsan schoot in vrije positie wild over, terwijl Javier Vet na een fraaie dribbel van Jonathan Okita recht op keeper Mees Bakker.

Vier minuten voor rust tikte Zakaria Aboukhlal namens Jong AZ binnen uit een lage voorzet van Yukinari Sugawara. Ook dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel, net als de treffer eerder van NEC. Een minuut later zetten de Alkmaarse beloften alsnog een geldig doelpunt op het scorebord. Aboukhlal tikte bij de tweede paal binnen, waar Taabouni de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied had neergelegd. Ruim zes minuten na rust breidde Jong AZ de voorsprong nog verder uit.

Aan de rechterkant van het veld kwam Kenzo Goudmijn in balbezit, waarna hij een afgemeten steekpass bij Sugawara bezorgde. De rechtsachter nam de bal perfect mee en vond met een diagonale schuiver de verre hoek: 0-2. Desalniettemin rechtte NEC enkele minuten later de rug. Bart van Rooij stoomde op over de rechtervleugel en leverde een voorzet op maat af bij Rangelo Janga, die boven de Alkmaarse defensie uittorende en via de onderkant van de lat de aansluitingstreffer binnenknikte: 1-2. In het restant van de tweede helft draaiden de Nijmegenaren de duimschroeven aan.

De aanvallende intenties leverde onder meer mogelijkheden op voor Janga, die net niet kon profiteren van een inschattingsfout van Maxim Gullit. Halverwege het tweede bedrijf ontbrak het NEC wederom aan fortuin, toen doelman Mees Bakker een van richting veranderd afstandsschot van Jonathan Okita uit de benedenhoek tikte. Een kwartier voor tijd werd de aanvalslust alsnog beloond. De treffer was vergelijkbaar met de 1-2, daar Van Rooij opnieuw als aangever fungeerde maar het ditmaal Thomas Beekman was die met een kopbal de 2-2 op het scorebord zette. In de slotfase werden de bezoekers nog een zuivere penalty ontnomen, waarna NEC in de tegenaanval alsnog toesloeg. Een hoekschop van Okita werd bij de tweede paal binnengeknikt door Barreto.