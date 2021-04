Besiktas loopt door twee strafschoppen schade op in titelstrijd

Vrijdag, 16 april 2021 om 19:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

Besiktas heeft vrijdag schade opgelopen op weg naar het kampioenschap van Turkije. De ploeg van trainer Sergen Yalcin kwam tegen Ankaragücü op voorsprong dankzij twee eigen doelpunten, die opvallend genoeg beide op naam kwamen van Ante Kulusic. De bezoekers kwamen echter terug via twee strafschoppen, die beide benut werden door Joseph Paintsil: 2-2. Kara Kartallar staan nog vijf punten los op achtervolger Fenerbahçe.

Al na vijf minuten kreeg Besiktas een penalty, nadat Aliou Badji op de voet ging staan van Oguzhan Özyakup. De strafschop werd verprutst door Georges-Kevin N'Koudou, die een slappe Panenka produceerde richting de rechterhoek. Besiktas had daarna vrijwel continu de bal, maar creëerde niet al te veel. Cyle Larin kwam in een lastige hoek vrij voor doelman Korcan Celikay, die snel uitkwam en met zijn voeten redde.

Een vrije trap van Rachid Ghezzal leidde in blessuretijd de openingstreffer in. De bal werd ongelukkig in eigen doel gekopt door Kulusic: 1-0. De spelers van Besiktas droegen het doelpunt op aan ploeggenoot Cenk Tosun, wiens shirt aan de zijlijn omhoog werd gehouden. Tosun liep zondag tegen Erzurum BB (2-4 winst) een zware knieblessure op en is lange tijd uitgeschakeld.

Zeven minuten na rust was het opnieuw raak voor Besiktas. Kulusic wilde een gevaarlijke harde voorzet vanaf rechts van Valentin Rosier wegkoppen en knikte de bal ongelukkig in eigen doel: 2-0. Even later werd de scorende Rosier teruggefloten vanwege een lichte overtreding op Joseph Paintsil. Aan de overzijde schoot Paintsil namens Ankaragücü een penalty binnen, nadat de Ghanees over het been ging bij Welinton: 2-1. Larin kreeg een grote kans op de beslissing, maar kopte recht op Celikay. Besiktas leek ermee weg te komen, maar kreeg in blessuretijd het deksel op de neus. Gökhan Töre trok Paintsil aan de rechterzijde van de zestien onderuit en kreeg een nieuwe penalty tegen, die opnieuw door Paintsil werd benut: 2-2.