Koeman heeft goed nieuws voor komende bekerfinale: ‘Ja, hij kan spelen’

Vrijdag, 16 april 2021 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:38

Barcelona kan zaterdagavond in de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Club beschikken over Gerard Piqué, zo meldde Ronald Koeman vrijdag op de persconferentie. De oefenmeester wilde nog niet kwijt in welk systeem Barça zal aantreden in de bekerfinale, maar volgens Koeman is dat ook niet van al te groot belang.

"Ja, hij kan morgen spelen", antwoordde Koeman op een vraag over de fysieke gesteldheid van Piqué. De centrumverdediger was afgelopen anderhalve maand uitgeschakeld omdat hij opnieuw last kreeg van zijn knie. Een eerdere knieblessure hield Piqué van eind november tot medio februari ook al aan de kant. "Hij heeft zonder problemen meegetraind en is dus inzetbaar", aldus Koeman.

Opvallend genoeg wordt het de vierde keer dat Barcelona dit seizoen tegen Athletic Club speelt. "We hebben twee keer van ze gewonnen in de competitie en van ze verloren in de verlenging van de Super Cup (2-3, red.)", weet Koeman. "We weten dat we aan elkaar gewaagd zijn. We moeten goed zijn aan de bal en vooral ook zonder de bal. De laatste twee wedstrijden die we hebben verloren lag was ons spel zonder bal niet goed."

Koeman werd gevraagd naar het speelplan van Barcelona in de Copa del Rey-finale. "Onze benadering is altijd hetzelfde", aldus de coach. "We kunnen met drie of met vier verdedigers spelen, maar onze aanpak is hetzelfde: domineer de wedstrijd, zoek spelers tussen de linies, bereik de vleugels en creëer kansen. En, zoals ik eerder zei, zodra we de bal verliezen, moeten we hem heroveren. Het systeem is niet het belangrijkste."