‘Hij zal kwaliteit hebben voor Barça en PSG, maar wij konden dat niet zien’

Vrijdag, 16 april 2021 om 18:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:08

Patrick Kluivert denkt aan een hervatting van zijn trainersloopbaan, vertelde hij vrijdag in de Warming Up-podcast van Humberto Tan. De voormalig aanvaller is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden als hoofd jeugdopleiding van Barcelona. Zijn toekomst is vrijdag onderwerp van gesprek in Paniekvoetbal, al durven de analisten van het praatprogramma op Ziggo Sport niet te voorspellen wat de volgende stap wordt van Kluivert.

"Tot nu toe vond ik het twee heel verrassende wendingen in zijn leven. Bij Paris Saint-Germain had hij een heel hoge functie als directeur voetbalzaken en daarna werd hij hoofd jeugdopleiding bij Barcelona", zegt Jack van Gelder in de talkshow. "Ik vind het heel knap hoe hij daar terecht is gekomen. Hij zal ongetwijfeld de capaciteiten hebben om daar terecht te komen, maar die hebben wij nooit kunnen waarnemen. Het is een beetje buiten ons gezichtsveld. Je weet bij hem nooit waar hij terechtkomt. Het is een prima jongen met een prima cv, maar ik heb geen idee."

Youri Mulder heeft ook 'niet echt' een idee wat Kluivert zal gaan doen. "Ik heb hem meegemaakt bij het tweede van FC Twente en daar deed hij het hartstikke goed. De spelers liepen echt met hem weg." Het is volgens Mulder niet uit te sluiten dat Kluivert opduikt als trainer van 'een middenmoter in Nederland', maar Van Gelder ziet dat niet zo gauw gebeuren. "Trainer zie ik hem niet worden. En ik zie hem eerder in het buitenland gaan werken dan in Nederland." Kluivert gaf vrijdag zelf juist aan dat 'de coaching weer aan hem begint te trekken'. "Het veld, het gras, dat blijft het mooiste wat er is", zei hij onder meer.

Kluivert werkte in 2010 twee weken als spitsentrainer en assistent bij Brisbane Roar in Australië, werkte daarna een jaar onder Jack de Gier als als assistent bij de beloften van NEC en werd vervolgens trainer van de beloften van FC Twente. In het seizoen 2012/13 werd hij met die ploeg kampioen van de Eredivisie voor beloften. Hij werd daarna samen met Danny Blind assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal en stopte na het WK 2014, om daarna bondscoach van Curaçao te worden. Kluivert tekende in mei 2016 een tweejarig contract bij Ajax om trainer te worden van de A1, maar werd twee maanden later aangesteld als directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain. In juni 2017 vertrok hij weer; sinds 2019 is hij hoofd jeugdopleiding op La Masia.