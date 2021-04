Erik ten Hag herkent door Joep Schreuder geschetst patroon niet

Vrijdag, 16 april 2021 om 17:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:58

"De beste partij ligt eruit", jammerde trainer Erik ten Hag van Ajax donderdag na de uitschakeling tegen AS Roma in de Europa League. Niet voor het eerst heeft Ajax het gevoel onverdiend te zijn uitgeschakeld in Europees verband, merkte Joep Schreuder vrijdag op. Het gebeurde eerder na wedstrijden tegen Getafe, Atalanta en Tottenham Hotspur, somde de journalist van de NOS op tijdens de persconferentie voorafgaand aan de finale van de TOTO KNVB Beker. Ten Hag ziet dat patroon echter niet, gaf hij aan.

"Jij haalt allemaal wedstrijden aan die uiteindelijk verloren zijn. Maar we waren ook gelijkwaardig aan Juventus, aan Real Madrid, aan Lille OSC, aan Young Boys", counterde Ten Hag. "Dus ik zie dat patroon niet. In wedstrijden op dat niveau, waar het heel dicht bij elkaar ligt, spelen details een rol, een hoofdrol. In deze twee wedstrijden (tegen Roma, red.) is het niet onze kant op gevallen. Maar als je zo ver bent gekomen, goed voetbal speelt en bij de laatste acht zit in Europa, dan doe je het gewoon goed. Dan verdient de ploeg een compliment, zeker voor de manier waarop dat bereikt is. We hebben ons getoond aan Europa en dat respect krijg je in Europa, dat voel je."

Niet alleen de club wordt meer gewaardeerd in Europa, maar ook individuele spelers. Zo heeft Ryan Gravenberch een nieuwe status verkregen, merkt Ten Hag op. De jeugdexponent staat te boek als groot talent en wordt ook geregeld in de buitenlandse pers in positieve zin besproken, al geeft zijn vorm in de laatste weken daar weinig aanleiding toe. Donderdag speelde Gravenberch ondermaats in het Stadio Olimpico. Hij was weinig aan de bal, vertraagde het spel als dat wel het geval was of hij was ongelukkig in zijn acties. In het spelersrapport van Voetbalzone werd hij beoordeeld met een 3. Ten Hag is ervan overtuigd dat zijn middenvelder zijn goede vorm weer zal hervinden.

"Ik voer gesprekken met mijn spelers en dan komt ook de vraag voorbij van hoe ze zich voelen. Je moet ze begeleiden", erkent Ten Hag. "Je ziet dat statussen veranderen. Ryan was begin dit seizoen nog een talent en gisteren kreeg hij mandekking in de kwartfinale van de Europa League tegen Roma. Dan zie je dat zijn status is veranderd, dat ze hem gaan kennen. Dat is een mooie ontwikkeling en daar moet hij dan ook weer een antwoord op vinden. Hij heeft het in zich. Hij gaat die antwoorden vinden. Daar ben ik van overtuigd."