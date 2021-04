KNVB wil graag voor EK al vaccinatie voor internationals Oranje

Vrijdag, 16 april 2021 om 17:18 • Dominic Mostert

De KNVB zou graag zien dat spelers van het Nederlands elftal voor het EK zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, beaamt een woordvoerder van de voetbalbond in gesprek met het Algemeen Dagblad. Zeker als dat ook gebeurt bij andere deelnemende landen, ziet de KNVB graag dat Oranje-internationals voor aanvang van het toernooi gevaccineerd worden. Het initiatief ligt echter bij de overheid, geeft de woordvoerder aan.

"De KNVB ziet zeker voordelen in een vaccinatie voor spelers en staf, voorafgaand aan het EK", aldus de woordvoerder, die erop wijst dat de bond afhankelijk is van het aantal beschikbare vaccins en de keuzes van de overheid. "Die bepaalt op welk moment bepaalde groepen kunnen worden gevaccineerd." Het EK begint op 11 juni; Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op 13 juni tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Het demissionaire kabinet besloot eerder deze week om Nederlandse olympische atleten voorrang te geven in het vaccinatieproces. In eerste instantie zouden ze pas in de zomer aan de beurt zijn. Ze worden ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. De vaccinaties van 'Team NL' vinden plaats op de locatie van de GGD Gelderland-Midden, op Papendal, het sportcentrum dat onder meer door Vitesse wordt gebruikt om te trainen.

Op dit moment ziet de KNVB geen geschikt moment om de internationals gezamenlijk te vaccineren. "Voor de voetballers van het Nederlands elftal geldt dat een groot deel in het buitenland woont, wat een collectieve vaccinatie nu ingewikkeld maakt. Om die reden is besloten het initiatief in deze fase bij de clubs neer te leggen." De olympiërs komen gespreid langs, afhankelijk van hun schema's, omdat sommige sporters ook in het buitenland zitten.