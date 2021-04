Vitesse weert mogelijke spionnen van Ajax in aanloop naar bekerfinale

Vrijdag, 16 april 2021 om 14:48 • Dominic Mostert

Vitesse heeft deze week in GelreDome getraind om mogelijke spionnen van Ajax weg te houden, zo schrijft De Gelderlander vrijdag. Normaliter traint de selectie van trainer Thomas Letsch op sportcomplex Papendal, maar in de voorbereiding op de bekerfinale werden alle risico's uitgesloten. Toch publiceert de regionale krant wel een vermoedelijke opstelling van Vitesse voor het duel van zondagavond.

Letsch kiest al het hele seizoen voor het 3-5-2-systeem en lijkt dat weer te gaan doen. Ten opzichte van het competitieduel met ADO Den Haag (0-0) van vorige week lijkt verdediger Alois Oroz zijn basisplek kwijt te raken aan Danilho Doekhi, uit voorzorg geen deel uitmaakte van de selectie in Den Haag. Verder komt de vermoedelijke opstelling overeen met die van vorige week vrijdag.

Vitesse moet het stellen zonder Patrick Vroegh. De middenvelder, die tegen ADO de gehele tweede helft meedeed, is mogelijk tot het eind van het seizoen uitgeschakeld door een hamstringblessure. Maximilian Wittek trainde deze week vanwege een schouderblessure enkele keren apart van de groep, maar is wel fit. Letsch acht zijn ploeg in staat om de beker te veroveren ten koste van Ajax.

"Ik verwacht niet dat wij zomaar tien kansen krijgen. Uit die enkele keer moeten we dus ook rendement halen. Voor ons is dat een punt van aandacht, gezien de laatste competitiewedstrijden", geeft de trainer toe op de persconferentie. Vitesse speelde twee van de laatste drie duels met 0-0 gelijk. In september won Ajax in competitieverband met 2-1 van Vitesse, ondanks een rode kaart voor Edson Álvarez in de slotfase van de eerste helft.

"We verloren met 2-1. Door twee kapitale fouten", blikt Letsch terug op die wedstrijd ."Maar we waren lange tijd gelijkwaardig en lange tijd ook beter. Zeker in de eerste helft hadden we moeten toeslaan. Daar hadden we twee keer moeten scoren. Uiteindelijk sloeg Ajax toe. In ondertal. Goed beschouwd waren ze die dag dus beter. Maar wij putten veel vertrouwen uit die wedstrijd."

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja, Openda.