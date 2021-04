Alexandre Lacazette maakt indruk met krachtig statement tegen Slavia

Vrijdag, 16 april 2021 om 14:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:05

Alexandre Lacazette heeft donderdagavond de harten van veel voetbalsupporters veroverd. Voorafgaand aan het Europa League-duel met Slavia Praag (0-4) gaf de spits van Arsenal een krachtig signaal af richting de Tsjechische ploeg tijdens het bekende knielmoment. Niet veel later liet Lacazette zijn voeten spreken en zorgde hij er met twee treffers voor dat Arsenal zich eenvoudig bij de laatste vier voegde in de strijd om de Europa League.

Zoals gebruikelijk wordt er sinds de dood van George Floyd voor aanvang van wedstrijden in de Premier League door alle spelers op het veld geknield als statement tegen raciale ongelijkheid en buitensporig politiegeweld. Dit krijgt soms zijn vervolg in Europa. De spelers van Slavia besloten daar donderdagavond echter niet in mee te gaan en sloegen de armen om elkaar heen rond de middencirkel, terwijl de ploeg van Mikel Arteta aan de overkant massaal knielde. Lacazette besloot tijdens het statement bovendien om de spelersgroep van Slavia recht in de ogen aan te kijken.

Lacazette ??? pic.twitter.com/aHlh1SYr00 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 15, 2021

Het statement was op voorhand al beladen, daar Slavia-verdediger Ondrej Kúdela eerder deze week een schorsing van liefst tien wedstrijden opgelegd kreeg door de UEFA. Kúdela liet zich in de wedstrijd tegen Rangers racistisch uit jegens Glen Kamara. Op verzoek van de clubleiding van de Schotse kampioen stelde de UEFA vervolgens een onderzoek in, met als resultaat dat het Europese seizoen van de verdediger van Slavia een voortijdig einde kent. Kúdela heeft twee van de tien wedstrijden schorsing er inmiddels opzitten. Hij miste vorige week de uitwedstrijd tegen Arsenal (1-1) vanwege een voorlopige schorsing en was donderdag ook niet bij het duel aanwezig.

De actie van Lacazette zorgde voor veel reacties op Twitter, waar Arsenal-fans zich massaal achter het gebaar van hun aanvoerder schaarden. "Kippenvel Lacazette", schreef iemand. Een ander stuurde: "We hebben hiermee al gewonnen." En: "Wat een plaatje. Goed gespeeld aanvoerder." Arsenal leek in Praag aanvankelijk een lastige avond tegemoet te gaan na de eerdere 1-1 in Londen, maar scoorde in een tijdsbestek van zes minuten drie keer en rekende daarmee snel af met de Tsjechen. Lacazette benutte een strafschop en zorgde in de slotfase voor de eindstand.

"De aanvoerder kwam naar me toe en vroeg me toestemming voor dit statement en dat steunde ik, zoals de club dat ook doet", reageerde Arteta na afloop van het duel op het statement van zijn spelers. "Ik was de scheidsrechter en de UEFA ook dankbaar dat ze het gebaar hebben gesteund, het was een goed gebaar. We hebben met de club gesproken om ervoor te zorgen dat we de regels van de UEFA konden volgen en dat we het op de juiste manier konden doen." Scheidsrechter Cüneyt Cakir knielde net als de spelers van Arsenal en gaf daarmee gehoor aan de actie.