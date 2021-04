‘Ik neem Ajax niets kwalijk, luisterde misschien zelf niet altijd goed genoeg’

Maandag, 19 april 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 23:13

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Stan van Bladeren, die na het kampioenschap met Jong Ajax in 2018 nu hoopt op een nieuw huzarenstukje in Denemarken.

Door Thijs Verhaar

Twee wedstrijden, zes punten, nul tegengoals en nu weer wachten op een nieuwe kans. Dat is kort samengevat het verhaal van zijn eerste seizoen bij Silkeborg IF. Tot zijn spijt heeft Van Bladeren de concurrentiestrijd nog niet kunnen winnen en moet hij het doen met spaarzame invalbeurten, hetgeen zijn humeur en strijdbaarheid echter geenszins aantast. Hij geniet met volle teugen van zijn eerste avontuur in het buitenland en blijft vechten voor een kans, zoals vlak voor de twee maanden durende winterstop ineens gebeurde toen eerste keeper Oscar Hedvall zijn kruisband afscheurde. De 23-jarige Van Bladeren viel in, werd meteen man van de wedstrijd en hielp zijn team ook in het tweede duel, waarin hij opnieuw een aantal vitale reddingen maakte. “Dat was lekker, maar in de winterstop besloot de club toch om er iemand bij te halen. We werken maar met twee keepers en Oscar ligt er tot het einde van het seizoen uit”, verklaart Van Bladeren.” Onze keeperstrainer nam tot het opengaan van de transferperiode achter mij op de bank plaats en nu is dat plekje helaas weer voor mij.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De club besloot namelijk om de talentvolle Patrik Gunnarsson te huren van Brentford en de eerste doelman van Jong IJsland krijgt op dit moment de voorkeur van trainer Kent Nielsen. “Dat is zijn goed recht natuurlijk, zoals het ook mijn goed recht is om daar iets van te vinden. Daar heb ik me ook over uitgesproken en dan is het nu aan mij om te laten zien dat ik een nieuwe kans verdien”, aldus de strijdbare Van Bladeren, die wel wekelijks in actie komt met het reserveteam en van de technische staf ook altijd de kans krijgt in oefenwedstrijden. “Ik heb dus wel veel ritme en dat kon ik in mijn laatste anderhalf jaar bij Ajax niet zeggen. Ik weet dus van mezelf dat ik er kan staan als het moet en dan is het hopen op een kans bij het eerste elftal, waar ik wel altijd op de bank zit. Alleen is het nu eenmaal zo dat een trainer nooit zijn keeper wisselt als het goed gaat en mijn concurrent heeft er in acht wedstrijden pas twee doorgelaten. Zo lang dat niet verandert, maakt het geen zak uit hoe goed ik speel bij de reserves. Dan speelt hij.”

Bedoel je nu eigenlijk te zeggen dat je hoopt dat hij vreselijk de fout in gaat?

“Haha, nou… Dat hoor je voetballers nooit zeggen natuurlijk, maar eigenlijk is dat wel hoe ik erin sta, ja. Het ding is alleen dat een fout van een doelman bijna altijd fatale gevolgen heeft en dat kunnen we ons gezien de stand niet veroorloven.

Dus het teambelang gaat boven jouw persoonlijke voorkeur?

“Toevallig keerde begin januari een ervaren spits bij ons terug, Nicklas Helenius, en hij vroeg me voor zijn eerste wedstrijd gelijk of ik hoopte dat Gunnarsson een goede pot zou spelen. Ik zei van wel. Maar wel met de opmerking dat ik hoopte dat ie een flinke ketser zou maken en dat wij dan met 2-1 zouden winnen.”

Dat is gedurfd om dat zo openlijk uit te spreken.

“Hij vond het alleen maar eerlijk dat ik dat toegaf en zei me dat je geen echte prof bent als je je concurrent alle geluk en voorspoed gunt. We willen allemaal graag onze rol spelen en de geschiedenis ingaan als sterren van het elftal dat terugkeerde naar het hoogste niveau.”

De enkelvoudig kampioen van Denemarken daalde vorig jaar als nummer laatst af naar de NordicBet LIGA en is nu in een spannende strijd om promotie verwikkeld. Van Bladeren legt uit dat de bovenste twee ploegen direct promoveren naar het hoogste niveau, terwijl er voor de nummer drie geen play-offduel in het vat zit. “Nee, die hebben gewoon pech. Wij hebben nu een puntje meer dan Esbjerg en dat moet zo blijven. De nummer 1 Viborg is zo constant dat zij dik kampioen worden, dus ik zet er direct mijn handtekening onder als wij beslag leggen op plek 2.” Silkeborg heeft nu twee van de tien speelrondes in de kampioenspoule achter de rug, waarin de zes beste teams uit de reguliere competitie het nog eens twee keer tegen elkaar opnemen. “Tegen Esbjerg was het tot nu toe altijd spannend en het kan de komende weken ook echt alle kanten op”, stelt de Nederlandse doelman, die voelt dat hij extra motivatie haalt uit die gelijkwaardige tweestrijd.

“Natuurlijk. Dat heeft iets speciaals. Als je eigenlijk nergens meer om voetbalt, kun je niet het maximale uit jezelf halen en dat wordt anders als je weet dat je geen steekjes kunt laten vallen. Ik merk aan mezelf dat ik daar beter van word en zie ook aan mijn teamgenoten dat de koppies omhoog gaan in topwedstrijden. Iedereen voelt dat dit een kans is om jezelf op de kaart te zetten en echt iets tastbaars te presteren met de club”, aldus Van Bladeren, die een van de weinigen in de piepjonge selectie is die zoiets al eens heeft meegemaakt. “Dat is zo uniek. Iedereen weet nog in welk jaar Ajax kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie. We waren namelijk het eerste jeugdteam in heel Europa dat op een tweede niveau van een land de titel pakte. Dat blijft iedereen bij en dat is ook iets wat ik voor altijd met me meedraag.”

Vertel je daar dan ook over aan je ploeggenoten?

“Mwah. Ik ben niet iemand die iedereen wel even vertelt hoe en wat, maar er zijn wel jongens die vragen hoe wij toen met de druk omgingen en wat het losmaakte bij de mensen.”

Verwacht je daar ook een groot feest als jullie promoveren?

“Niet echt eigenlijk. De mensen zijn hier veel gemoedelijker en meer ingetogen. Op straat herkennen ze je vaak wel, maar ze laten je gewoon lekker met rust. Een Nicolai Boilesen kan in Denemarken ook na een mindere wedstrijd nog gewoon rustig zijn boodschappen doen, al heeft dat natuurlijk ook met corona te maken.”

Je noemt het lekker rustig, maar gaat dat gebrek aan beleving op straat ook niet snel vervelen?

“In het stadion mis ik het wel heel erg. Er mogen nu helemaal geen fans bij zijn en je voetbalt uiteindelijk ook voor de reacties uit het publiek. Ik wil mensen horen juichen na een mooie redding. Supporters zijn drugs voor mij, goede drugs. Ik hoop dan ook dat iedereen volgend seizoen weer in het stadion mag.”

Stan van Bladeren kwam uiteindelijk tot 15 optredens namens Jong Ajax.

Van Bladeren legt uit dat de coronasituatie in Denemarken op dit moment minder heftig is dan in Nederland, maar toch hanteert de club zelf een streng beleid. Alle winkels en restaurants zijn bijvoorbeeld geopend, alleen niet voor spelers van Silkeborg. “Nee, ze zijn daar best fel op. Eerst at ik geregeld een hapje buiten de deur met ploeggenoten en nu is dat uit den boze. De club wil risico’s zo veel mogelijk uitbannen. Vandaar ook dat we in twee verschillende kleedkamers zitten en apart trainen. Als dan iemand corona oploopt, hoeft maar de helft van de club in quarantaine. Maar als ik dan ga eten met iemand uit de andere kleedkamer, breek je alsnog de bubbel”, legt de keeper het idee uit. Natuurlijk baalt hij net als de rest van de wereld van alle beperkingen, maar verder vermaakt hij zich naar eigen zeggen prima in Denemarken.

“Ja hoor. Ik heb een mooi appartement met een grote tuin. Ook ga ik vaak toeren op de mountainbike. Het is een onwijs mooi gebied hier met prachtige bossen en meren. Echt een aanrader voor mensen die van actieve vakanties houden en verder kijken dan alleen Legoland”, grapt hij. Zijn verblijf in Denemarken becijfert hij dan ook met een dikke 7. “Omdat het land echt mooi is en de mensen heel vriendelijk en behulpzaam. Alleen speel ik te weinig in het eerste en ik zit hier in mijn eentje, dus dat zijn wel minpunten. Gelukkig komt mijn vriendin volgende maand hier wonen als ze haar scriptie heeft verdedigd. Daar heb ik veel vertrouwen in, dus dan wordt het voor mij nog weer leuker hier. Ik kijk er al naar uit om haar het land te laten zien en samen leuke dingen te doen. Dat is iets wat ik de afgelopen tijd heb gemist, want reizen is nu natuurlijk lastig. Je mag niet zomaar even op en neer vliegen, dus we hebben veel tijd in te halen samen.”

Dat klinkt alsof je nog wel wat jaartjes in Silkeborg wilt blijven.

“Ik heb hier nog een contract van een jaar en heb het naar mijn zin hier, maar ik moet wel kijken hoe de situatie na de zomer is. Op welk niveau spelen we dan? Haalt de club weer een nieuwe keeper als die IJslander weg gaat en hoe komt Oscar terug van zijn kruisbandblessure. Dat zijn allemaal dingen die meespelen voor mij.”

En wat als het antwoord is dat je nog een jaar alleen maar wedstrijden speelt met de reserves?

“In dat geval zeg ik geen ‘nee’ als er een goed aanbod komt. Als mijn vooruitzichten hier wel verbeteren, blijf ik heel graag hier. En als er nog iets mooiers komt, sta ik daar ook weer voor open. Zo werkt het nu eenmaal in de voetballerij. Je speelt voor jezelf en iedereen wil het maximale eruit halen, dus ik ook.”

Is een terugkeer naar Nederland dan een optie of bevalt het leven over de grens je beter?

“Dat maakt me eigenlijk helemaal niets uit. Een nieuwe kans in Nederland zou mooi zijn, maar een toffe club in het buitenland ook. Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat ik veel buiten de landsgrenzen zou spelen en omarm dat avontuur ook. Kijk bijvoorbeeld hoe goed mijn Engels hier is geworden en hoe zeer ik mijn leven ben gaan waarderen sinds ik op mezelf aangewezen ben. Dat heeft me echt rijker gemaakt als mens.”

Van Bladeren streek ooit op veertienjarige leeftijd neer bij Ajax en groeide daar al snel uit tot jeugdinternational, terwijl hij zich in seizoen 2017/18 ook geregeld mocht laten zien als eerste doelman van Jong Ajax, dat - zoals hierboven genoemd – in dat jaar de titel greep in de Keuken Kampioen Divisie. “Dat was voor mij een prachtige tijd en ik heb heel veel te danken aan de mensen bij Ajax. Ik neem hen ook helemaal niet kwalijk dat ik na acht jaar geen nieuw contract meer kreeg.” De club zag uiteindelijk meer potentie in Dominik Kotarski, terwijl ook Kjell Scherpen werd aangetrokken om ervaring op te doen in Jong Ajax. “Dat is voetbal en ik heb ook een beetje pech gehad met een blessure op een verkeerd moment”, analyseert hij. Tegelijkertijd steekt hij ook direct de hand in eigen boezem door te zeggen dat het zeker niet alleen aan het lot heeft gelegen dat hij ernaast kwam te staan.

“Ik had zeker dingen anders kunnen doen. Ik heb wel altijd hard getraind en gewerkt voor het team, maar misschien luisterde ik niet altijd even goed naar de coaches. Ik was soms wat koppig en uitte dat ook”, geeft hij ruiterlijk toe. “Soms snapte ik gewoon niet echt wat het nut was van een bepaalde oefening. Als ik toen meer focus had getoond, had ik misschien nog een beetje meer winst kunnen pakken.” Van Bladeren legt uit dat hij zeven jaar lang met dezelfde keeperstrainer werkte en uiteindelijk het gevoel kreeg dat ze ‘elkaars boekje hadden uitgespeeld’. Zodoende begon hij tegen dingen aan te lopen waar hij een andere mening over opvatte en dat ook kenbaar maakte. “Niet dat ik dan bijdehand of dwars was, maar ik dacht simpelweg anders over dingen. Dat krijg je als je te lang met iemand samenwerkt.”

Had Ajax dat anders aan moeten pakken en is dat een verbeterpunt voor de jeugdopleiding?

“Nee. Ik had het zelf anders moeten doen. Ik had achteraf meer moeten luisteren en weet ook dat hij altijd het beste met me voor had en nog steeds heeft.”

Hebben jullie nu nog contact met elkaar?

“Om eerlijk te zijn is dat er sindsdien niet van gekomen, maar dat komt echt omdat ik heel slecht ben met WhatsApp en sociale media. Dat vergeet ik gewoon. Ik kan rustig drie uur met iemand bellen en berichtjes vijf dagen niet opmerken. In ieder geval heb ik me wel voorgenomen om hem weer eens te bellen, dus dat moet er nu maar eens van komen.”

Wat wil je hem dan vertellen?

“Gewoon bijkletsen. Hij weet allang dat ik hem nog steeds een topgozer en een wereldvent vind. We weten door onze lange samenwerking bijna alles van elkaar en ik weet ook heel goed dat ik mijn carrière voor een groot deel aan hem te danken heb. Daar ben ik hem en Ajax voor altijd dankbaar voor.”

Van Bladeren noemt zichzelf ook na zijn vertrek nog een echte fan van de Amsterdammers. Zo keek hij alle Europese duels en ook de befaamde 0-13 overwinning op VVV-Venlo zag hij via een Deense livestream. “Al mijn ploeggenoten hier weten natuurlijk dat ik daar gespeeld heb, dus dan willen ze bijvoorbeeld gelijk even weten of ik Ryan Gravenberch ken en of ie nou echt zo goed is. Andersom doe ik dat ook als de Deense of de Zweedse nationale ploeg iets bijzonders doet, dus dat is leuk. Voetbal is echt ons kent ons en daar hou ik wel van. Het is niet normaal hoe groot het netwerk van een voetballer aan het einde van een loopbaan is. Overal leer je weer mensen kennen en op mijn manier zie ik ook heel wat van de wereld.”

Moet je die 7 van net dan niet toch iets naar boven bijstellen?

“Misschien wel, he? Het blijft lastig dat ik nu op de bank zit bij de club, maar verder heb ik inderdaad niets te klagen. Ik ben een gelukkig mens.”