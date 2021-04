KNVB stelt Roel Janssen in het gelijk en seponeert veelbesproken rode kaart

Vrijdag, 16 april 2021 om 13:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:46

De tuchtcommissie van de KNVB heeft de rode kaart van Roel Janssen in de wedstrijd tegen FC Emmen (1-3 verlies) geseponeerd. De verdediger van Fortuna Sittard kreeg de rode prent in de vijftigste minuut uit handen van scheidsrechter Joey Kooij nadat hij een overtreding beging op Paul Gladon. Na afloop van het duel liet Janssen zich vervolgens kritisch uit over Kooij, wat hem wél op een schorsing kwam te staan. Daardoor moet Janssen het uitduel met ADO Den Haag van 25 april alsnog aan zich voorbij laten gaan.

Toen Gladon vier minuten na de pauze in het strafschopgebied afstormde op doelman Yanick van Osch, werd hij aan de arm getrokken door Janssen. Het kwam de verdediger op een rode kaart te staan. Die kaart is bij nader inzien geseponeerd. "De tuchtcommissie achtte het voldoende bewezen dat er geen sprake was van het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Daarbij was de schuine positie van de bal ten opzichte van het doel en de nabijheid van doelman Yanick van Osch en verdediger Martin Angha van belang", verklaart de tuchtcommissie het seponeren van de rode kaart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na afloop van het duel was Janssen het al niet eens met de beslissing van Kooij en dat liet hij blijken ook. Voor de camera van ESPN liep de centrumverdediger helemaal leeg over het optreden van Kooij. "Hij fluit echt voor iedere scheet: voor tackles die op de bal zijn en hij te hard vindt. Het leek wel zaalvoetbal. Als je er dan wat van zegt, krijg je meteen een boze blik en gaat hij dreigen met kaarten. Dat is Joey Kooij, hè. Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien en het is gewoon dramatisch."

Die uitspraken kwamen de verdediger op een schorsing te staan van één wedstrijd. Daardoor mist Janssen het duel van volgende week met ADO Den Haag. “Roel Janssen ontving zaterdag 10 april in de wedstrijd Fortuna Sittard - FC Emmen de rode kaart. Op het veld gebruikte hij vervolgens beledigende taal tegen de scheidsrechter en na afloop bracht hij de scheidsrechter in diskrediet voor de camera's van ESPN. Hiervoor is hij voor een duel uitgesloten”, meldde de KNVB dinsdag.

Kooij reageerde zondag in Goedemorgen Eredivisie op zijn beslissing en de reactie van Janssen. "Op het moment dat een speler in een kansrijke positie in het strafschopgebied ten val wordt gebracht door middel van vasthouden, duwen of als de bal niet meer binnen bereik is, komt daar een rode kaart bij", legde Kooij uit. "In dit geval wordt de speler vastgehouden in een scoringspositie en dus is het een rode kaart. Ik denk dat dit een perfect voorbeeld is van een speler die geïnterviewd wordt terwijl hij nog vol in de emotie van de wedstrijd zit. Ik denk dat als Roel dit terugziet, hij ook denkt: misschien is het niet heel handig dat ik het op deze manier heb gedaan."