Real Madrid nadert nieuw akkoord met ‘een van de beste aankopen ooit’

Vrijdag, 16 april 2021 om 12:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:27

Real Madrid en Karim Benzema blijven naar alle waarschijnlijkheid langer aan elkaar verbonden. Volgens Marca tekent de aanvaller op korte termijn een nieuw contract tot de zomer van 2023. Zijn huidige verbintenis loopt een jaar eerder af. Benzema heeft nooit een geheim gemaakt van zijn wens om een jaar langer in Madrid te spelen en zit nagenoeg volledig op één lijn met de clubleiding. Nog voor het eind van het seizoen wordt witte rook verwacht.

Benzema wordt door Marca een van de beste clubaankopen in de geschiedenis van Real genoemd. De Fransman kwam in 2009 voor circa 35 miljoen euro over van Olympique Lyon. Voor dat bedrag heeft de Koninklijke een spits binnengehaald die twaalf jaar doorbracht in het Santiago Bernabéu en inmiddels de top vijf van clubtopscorers aller tijden is binnengedrongen, met een totaal van 274 doelpunten in officiële wedstrijden. Na zijn contractverlenging is een plek in de top drie niet uitgesloten, redeneert Marca, nu Benzema nog maar 16 doelpunten verwijderd is van nummer vier Santillana en 34 doelpunten van nummer drie Alfredo Di Stéfano.



Topscorers aller tijden van Real Madrid

Naam Doelpunten Wedstrijden Ratio Actief tussen... Cristiano Ronaldo 450 438 1,03 2009-2018 Raúl 323 741 0,44 1994-2010 Alfredo Di Stéfano 308 396 0,78 1953–1964 Santillana 290 645 0,45 1971–1988 Karim Benzema 274 549 0,50 2009-

Benzema scoort niet alleen vaak, maar is ook een fijne onderhandelingspartner voor de clubleiding. Hij tekende tot dusver viermaal een contract bij Real, in 2009, 2014, 2017 en 2020, en telkens werd zijn contractondertekening 'snel en effectief' afgerond, zonder enige controverse of moeilijke discussies. Hij wordt intern gezien als 'een van de makkelijkste spelers' als het aankomt op contractgesprekken. Hij heeft nooit aan de deur geklopt voor een salarisverhoging of een nieuw contract. Het is altijd Real dat bij hém aanklopt, waarna hij nooit negatief reageert op het voorstel van de clubleiding.

In het uiteindelijke contract wordt zelden afgeweken van het voorstel van Real. Benzema maakt bijvoorbeeld ook geen probleem van het beleid om spelers boven de dertig jaar steeds voor slechts één jaar te laten bijtekenen. Wel kiest de club er nu voor om niet te wachten tot de routinier, zelf 33 jaar, zijn laatste contractjaar ingaat; dat is wel gebeurd met Sergio Ramos, Lucas Vázquez (wordt in juli dertig jaar) en Luka Modric. Laatstgenoemde lijkt net als Benzema te zullen bijtekenen, maar de gesprekken met Lucas verlopen stroef en vrijdagochtend meldde Cadena SER dat Real rekening houdt met een vertrek van Ramos.

Mede door de onzekerheid rond die spelers is Real blij dat Benzema naar alle waarschijnlijkheid 'gewoon' aan de club verbonden blijft. Hij wordt door Marca een 'essentiële' speler genoemd; de aanvaller kwam dit seizoen tot 25 doelpunten in 36 officiële wedstrijden. In LaLige scoorde hij dit seizoen 19 keer; alleen Lionel Messi maakte meer goals (23). Vorige maand, tijdens een persconferentie voorafgaand aan de returnwedstrijd tegen Atalanta (3-1 zege) in de Champions League, zei Benzema dat 'zijn deur openstaat' indien voorzitter Florentino Pérez langer met hem door wil. Op de achtergrond droomt Olympique Lyon nog altijd van zijn rentree, maar dat lijkt op zijn vroegst in 2023 realistisch.