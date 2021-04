Chris Smalling en gezin slachtoffer van gewapende overval

Vrijdag, 16 april 2021 om 11:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:37

Chris Smalling is donderdagnacht het slachtoffer geworden van een gewapende overval, schrijft La Gazzetta dello Sport. Volgens de sportkrant verschaften drie gewapende mannen zichzelf toegang tot de woning van Smalling in Rome. Hij werd vervolgens gedwongen om een kluis te openen en kostbare bezittingen af te staan.

Smalling woont samen met zijn vrouw Sam Cooke en hun tweejarige zoontje Leo. De centrumverdediger van AS Roma was donderdag vanwege knieklachten niet inzetbaar voor de Europa League-wedstrijd tegen Ajax (1-1) en bekeek de wedstrijd daarom vanuit huis. Later in de nacht, toen Smalling en zijn vriendin al sliepen, braken de gewapende en gemaskerde mannen binnen in het appartement van de Engelsman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ze dwongen Smalling om een kluis te openen en maakten een Rolex, verscheidene juwelen en 'andere waardevolle objecten' buit, aldus La Gazzetta dello Sport. De vrouw van Smalling belde rond 05.00 uur 's nachts de politie. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de inbraak en Roma heeft aangegeven Smalling op alle mogelijke manieren te willen bijstaan.

De club werd in november 2020 al opgeschrikt door een inbraak in de villa van trainer Paulo Fonseca in Monteverde. Er werden toen bezittingen buitgemaakt die samen ongeveer een ton waard zijn, maar Fonseca was op dat moment zelf niet thuis. Vijf maanden daarvoor, in juni, werd Bryan Cristante in zijn auto benaderd door twee mannen, die hem van zijn horloge probeerden te beroven. De middenvelder stapte zijn auto uit en wist de criminelen weg te jagen, terwijl hij om hulp riep. Een politieagent die buiten werktijd in de buurt was, kwam ter plaatse en hielp Cristante met de verdere afhandeling.