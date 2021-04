Van Bommel krijgt niet de schuld van rampjaar: ‘Heb veel te weinig laten zien’

Vrijdag, 16 april 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:24

Olivier Boscagli kende een nogal tegenvallend debuutseizoen bij PSV, al wil de Franse verdediger annex middenvelder de schuld daarvoor niet in de schoenen van toenmalig trainer Mark van Bommel schuiven. De onder Roger Schmidt opgeleefde Fransman steekt de hand in eigen boezem door te stellen dat hij vorig seizoen simpelweg te weinig liet zien in Eindhoven, tijdens wedstrijden en op de trainingen.

"Natuurlijk kunnen we het over Mark van Bommel hebben. Misschien had hij me wat meer vertrouwen kunnen geven of me centraal achterin kunnen proberen. Maar ik kijk naar mezelf", benadrukt de zelfkritische Boscagli in een interview met Voetbal International. "Ik heb hem op het trainingsveld veel te weinig laten zien. De kritiek op mij snap ik ook wel, ik voetbalde gewoon niet goed", aldus de PSV'er, die in 2019 werd overgenomen van OGC Nice en wiens contract in het Philips Stadion nog ruim twee jaar doorloopt.

Boscagli begon naar eigen zeggen met een verkeerde instelling aan zijn Nederlandse avontuur. "Ik dacht dat ik het met mijn goede linkerbeen hier wel even zou doen. Zo werkt het natuurlijk niet. Spelers met mijn talent, kun je overal vinden", concludeert de eerlijke PSV-speler. "Het gaat erom wat je bereid bent extra te doen om met je talent het verschil te maken. Ik was niet fit genoeg en er niet klaar voor drie topduels in één week te spelen. Vervolgens gaat het erom dat je eerlijk bent tegen jezelf."

Waar Van Bommel en diens tijdelijke opvolger Ernest Faber Boscagli voornamelijk als linksback gebruikten, daar ziet Schmidt in hem de ideale verbindingsspeler op het middenveld van PSV. Boscagli krijgt sinds enige tijd zelfs de voorkeur boven Ibrahim Sangaré als controleur. Schmidt was onlangs na het thuisduel met Heracles Almelo (3-0) lovend over de middenvelder. "Boscagli is een heel complete speler. Hij heeft altijd goede ideeën aan de bal, hij ziet alles en heeft de technische kwaliteiten om het uit te voeren. Dat hij twee assists geeft, is geen toeval, want hij is een heel goede speler. Hij heeft laten zien wat ik van hem verwacht", aldus de tevreden PSV-coach.